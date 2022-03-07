https://tr.sputniknews.com/20220307/bursada-yaren-leylek-ile-adem-amca-11-yilda-da-bir-araya-geldi-1054489434.html

Bursa'da Yaren Leylek ile Adem Amca 11. yılda da bir araya geldi

Bursa'da Yaren Leylek ile Adem Amca 11. yılda da bir araya geldi

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leylek bu yıl da Eskikarağaç Leylek Köyü'nde buluştu. Çok mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, “Yaren’ime kavuştum bu... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T12:08+0300

2022-03-07T12:08+0300

2022-03-07T12:08+0300

türkiye

leylek

türkiye

bursa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054488923_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0b1cdbd2042bbb96ae0b2de2b7abd5e0.jpg

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 10 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, bu yıl 11’inci kez geldi. Yaren Leylek'in 11’inci kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Dün leylek köyüne gelen Yaren leylek için ağlarını göle atan balıkçı Adem Yılmaz, bu sabah Yaren leylekle kayığında yılın ilk buluşmasını gerçekleştirdi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı.Balıkçı Adem Yılmaz ise duygularını şu sözlerle anlattı:'Masallardaki gibi'Buluşmada Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da ikiliyi yalnız bırakmadı. Adem Yılmaz’a ‘hayırlı olsun’ diyen Özkan, "Yaren severlerin gözü aydın. Hasretle bu hikayeyi takip eden vatandaşlarımız, Yaren leyleğin 11’inci yılında köye gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Balıkçı Adem amcamız 11 yıl önce Yaren leylekle dostluk kurmuştu. Aynı La Fontaine masallarındaki gibi, birlikte balığa çıkıyorlar. Sonunda 'Adem Amca ile Yaren leyleğin büyük buluşması gerçekleşti. Yaren Leyleğin yuvasına kamera da koymuştuk. Artık bu yayını da faaliyete geçireceğiz. Adem Amca çok mutlu, onun bu gülümsemesi her şeye bedel" dedi.Hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise şunları kaydetti:Yuvası izlenebiliyor‘Yaren Leylek ve Adem Amca’ hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211201/goc-etmeyen-leylek-kara-yakalandi-1051338074.html

türkiye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

leylek, türkiye, bursa