https://tr.sputniknews.com/20220307/fetullah-gulenin-yegeni-selahaddin-gulen-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1054508760.html
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T23:37+0300
2022-03-07T23:37+0300
2022-03-07T23:38+0300
türkiye
fethullah gülen
tutuklama
selahaddin gülen
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü celse arasında mahkemeye sunduğu belirtildi.Buna göre savcı, görüşünde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Gülen'in eylemlerinin, Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alındığında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğunu kaydetti ve bu suçtan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Savcı, örgütün deşifresine yönelik beyan ve teşhisleri dikkate alınarak, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve tutukluluk halinin devamını da talep etti.
https://tr.sputniknews.com/20211002/fethullah-gulen-darbe-girisimi-davalarini-uyaptan-takip-etmis-1049462449.html
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fethullah gülen, tutuklama, selahaddin gülen
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen için istenen ceza belli oldu
23:37 07.03.2022 (güncellendi: 23:38 07.03.2022) Abone ol
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü celse arasında mahkemeye sunduğu belirtildi.
Buna göre savcı, görüşünde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Gülen'in eylemlerinin, Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alındığında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğunu kaydetti ve bu suçtan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Savcı, örgütün deşifresine yönelik beyan ve teşhisleri dikkate alınarak, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve tutukluluk halinin devamını da talep etti.