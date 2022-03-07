https://tr.sputniknews.com/20220307/kamerunda-yeniden-ortaya-cikan-kolera-salgininda-vaka-sayisi-hizla-artiyor-1054497801.html
Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı hızla artıyor
Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı hızla artıyor
Kamerun'un Batı ve Littoral bölgesinde yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 1500'ü aştı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T15:55+0300
2022-03-07T15:55+0300
2022-03-07T16:00+0300
kolera salgını
dünya
kamerun
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Halk Sağlığı Acil Durum Operasyonları Koordinasyon Merkezi (COUSP) tarafından yapılan açıklamada, kolera salgınında şimdiye kadar 1574 vaka tespit edildiği bildirildi.Ülkedeki 10 bölgeden 5'inde vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, 44 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.İlk olarak Ocak 2021'de ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde ortaya çıkan salgında 37 vaka tespit edildiği, 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.Kolera nedir?'Vibrio' bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210904/nijerde-kolera-salgini-1-ayda-2-bin-874-vaka-104-can-kaybi-1048602256.html
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kolera salgını, kamerun
Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı hızla artıyor
15:55 07.03.2022 (güncellendi: 16:00 07.03.2022) Abone ol
Kamerun'un Batı ve Littoral bölgesinde yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 1500'ü aştı.
Halk Sağlığı Acil Durum Operasyonları Koordinasyon Merkezi (COUSP) tarafından yapılan açıklamada, kolera salgınında şimdiye kadar 1574 vaka tespit edildiği bildirildi.
Ülkedeki 10 bölgeden 5'inde vaka tespit edildiği belirtilen açıklamada, 44 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.
İlk olarak Ocak 2021'de ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde ortaya çıkan salgında 37 vaka tespit edildiği, 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılmıştı.
Kolera nedir?
'Vibrio' bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.