https://tr.sputniknews.com/20220307/prof-dr-mehmet-ceyhan-virus-sasirdi-ricat-halinde-kaciyor-1054486219.html

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün... 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T10:49+0300

2022-03-07T10:49+0300

2022-03-07T10:49+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

mehmet ceyhan

aşı

maske

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgına ilişkin yeni kararlara yönelik açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Silahları indirip saldırıya geçince virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor. Meğer vaka sayılarının artmasının nedeni maske ve diğer önlemlermiş" diyerek Sağlık Bakanlığı'na göndermede bulundu.Prof. Dr. Ceyhan, "Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün vaka sayısı 5-10 bin azalıyor" dedi.Mesajlarında Sağlık Bakanlığı’na tepki gösteren Ceyhan, şunları belirtti:'Her gün böyle azalmalar tuhaf oluyor'Ceyhan ayrıca şunları da ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220303/bilim-kurulu-uyesi-prof-ilhan-hepimiz-bireysel-sorumluluk-geregi-maske-takmaliyiz-1054405307.html

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koronavirüs, koronavirüs aşısı, mehmet ceyhan, aşı, maske