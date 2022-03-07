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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
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koronavirüs aşısı
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgına ilişkin yeni kararlara yönelik açıklamalarda bulundu.Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Silahları indirip saldırıya geçince virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor. Meğer vaka sayılarının artmasının nedeni maske ve diğer önlemlermiş" diyerek Sağlık Bakanlığı'na göndermede bulundu.Prof. Dr. Ceyhan, "Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün vaka sayısı 5-10 bin azalıyor" dedi.Mesajlarında Sağlık Bakanlığı’na tepki gösteren Ceyhan, şunları belirtti:'Her gün böyle azalmalar tuhaf oluyor'Ceyhan ayrıca şunları da ifade etti:
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koronavirüs, koronavirüs aşısı, mehmet ceyhan, aşı, maske

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor

10:49 07.03.2022
© AAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün vaka sayısı 5-10 bin azalıyor" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgına ilişkin yeni kararlara yönelik açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Silahları indirip saldırıya geçince virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor. Meğer vaka sayılarının artmasının nedeni maske ve diğer önlemlermiş" diyerek Sağlık Bakanlığı'na göndermede bulundu.
Prof. Dr. Ceyhan, "Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün vaka sayısı 5-10 bin azalıyor" dedi.
Mesajlarında Sağlık Bakanlığı’na tepki gösteren Ceyhan, şunları belirtti:
“Silahları indirip saldırıya geçince virüs şaşırdı, ricat halinde kaçıyor. Meğer vaka sayılarının artmasının nedeni maske ve diğer önlemlermiş. Her ne kadar çalıştığımız hastanelerde vaka sayısında belirgin bir azalma görmüyorsak da, bakanlığın verdiği rakamlara göre her gün vaka sayısı 5-10 bin azalıyor. Biraz azalma hızı yavaşlamazsa, bütün dünyaya keşfettiğimiz bu salgın kontrol yöntemini yani ‘aşı yok, maske yok, önlem yok’ yöntemini izah etmek zorunda kalacağız. Virüse karşı silahları indirdik, bağrımızı açarak saldırıya geçtik. Virüs korktu, kaçıyor. 3-4 güne denize dökeriz. ‘Bu defa da niye önlem aldınız?’ diye soracaklar. ‘3 ay önce önlemleri kaldırsanız, vakalar sıfırlanmıştı’ diyecekler."

'Her gün böyle azalmalar tuhaf oluyor'

Ceyhan ayrıca şunları da ifade etti:
"Diğer ülkelerin vaka sayısı eğrisi zikzaklar çiziyor. Bir düşüp bir artıyor. Azalsa bile böyle azalıyor. Her gün böyle büyük azalmalar tuhaf oluyor. Bence arada bir artsa daha uygun olur. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre, 28 Şubat’tan bugüne kadar vaka sayılarında büyük düşüş yaşandı. Verilere göre, vaka sayıları 28 Şubat’ta 64 bin 275, 1 Mart’ta 59 bin 885, 2 Mart’ta 56 bin 780, 3 Mart’ta 49 bin 424, 4 Mart’ta 38 bin 283, 5 Mart’ta 32 bin 389 ve 6 Mart’ta 27 bin 671 oldu."
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