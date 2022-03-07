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Rize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
Rize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
Rize'de okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-07T10:24+0300
türkiye
kaza
tir
rize
güneysu
ölü
yaralı
okul servisi
okul servis minibüsü
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Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı TIR'a çarptı.Kazada 3'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220307/kastamonuda-ogrenci-yurdunda-yangin-1054484487.html
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kaza, tir, rize, güneysu, ölü, yaralı, okul servisi, okul servis minibüsü

Rize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

10:23 07.03.2022 (güncellendi: 10:24 07.03.2022)
© AARize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
Rize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
© AA
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Rize'de okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı.
Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı TIR'a çarptı.
Kazada 3'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.
Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Kastamonu'da öğrenci yurdunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
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Kastamonu'da öğrenci yurdunda yangın
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