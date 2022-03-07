https://tr.sputniknews.com/20220307/rizede-okul-servisi-park-halindeki-tira-carpti-1-olu-13-yarali--1054485362.html

Rize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Rize'de okul servisi, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Rize'de okul servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. 07.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-07T10:23+0300

2022-03-07T10:23+0300

2022-03-07T10:24+0300

türkiye

kaza

tir

rize

güneysu

ölü

yaralı

okul servisi

okul servis minibüsü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054485337_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_93cc3067fb1e70b5c437b9ab6de96653.jpg

Güneysu'dan Rize'ye öğrenci taşıyan İsmail Bıyık idaresindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halindeki 34 TN 6301 plakalı TIR'a çarptı.Kazada 3'ü ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220307/kastamonuda-ogrenci-yurdunda-yangin-1054484487.html

türkiye

rize

güneysu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kaza, tir, rize, güneysu, ölü, yaralı, okul servisi, okul servis minibüsü