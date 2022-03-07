https://tr.sputniknews.com/20220307/tuba-buyukustunden-ahmet-hakana-tepki-elestiri-adi-altinda-hadsizlige-harcayacak-vaktim-yok-1054500621.html
Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a tepki: Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok
Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a tepki: Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok
Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan'ın 'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlıklı yazısına yanıt verdi. 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T17:36+0300
2022-03-07T17:36+0300
2022-03-07T17:45+0300
ahmet hakan
yaşam
tuba büyüküstün
eleştiri
oyuncu
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Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Netflix'te yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirdi. Hakan, köşesinde kaleme aldığı 'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlıklı yazıda sıraladığı maddelerle birçok oyuncunun tepkisini çekti. Oyuncu Tuba Büyüküstün de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hakan'a yanıt verdi.Instagram hesabından paylaşım yapan Büyüküstün, "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Büyüküstün paylaşımının devamında da "Hazal Kaya'nın oyunculuğu ile ilgili yazısı karşıma çıktı da... Nefret mi? Yok canım yanlış kelime kullanmıştır. Belki de Birdman filminde denildiği gibi.. Kendini gerçekleştiremeyen insanlar, her şeyde yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar" yazdı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/hazal-kayanin-senin-fikrinin-ne-onemi-var-vasat-herif-dedigi-ahmet-hakan-elimde-degil-1054483985.html
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ahmet hakan, tuba büyüküstün, eleştiri, oyuncu
Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a tepki: Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok
17:36 07.03.2022 (güncellendi: 17:45 07.03.2022) Abone ol
Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ahmet Hakan'ın 'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlıklı yazısına yanıt verdi.
Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Netflix'te yayınlanan 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirdi. Hakan, köşesinde kaleme aldığı 'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlıklı yazıda sıraladığı maddelerle birçok oyuncunun tepkisini çekti. Oyuncu Tuba Büyüküstün de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Hakan'a yanıt verdi.
Instagram hesabından paylaşım yapan Büyüküstün, "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Büyüküstün paylaşımının devamında da "Hazal Kaya'nın oyunculuğu ile ilgili yazısı karşıma çıktı da... Nefret mi? Yok canım yanlış kelime kullanmıştır. Belki de Birdman filminde denildiği gibi.. Kendini gerçekleştiremeyen insanlar, her şeyde yanlış arayan eleştirmenlerden olurlar" yazdı.