https://tr.sputniknews.com/20220308/bahceli-turkiye-ara-buluculuk-rolunu-ustlenecek-tek-ulke-olarak-ortaya-cikmistir-1054517919.html

Bahçeli: Türkiye, arabuluculuk rolünü üstlenecek tek ülke olarak ortaya çıkmıştır

Bahçeli: Türkiye, arabuluculuk rolünü üstlenecek tek ülke olarak ortaya çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye siyasi ve stratejik konumu gereğiyle Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları yatıştıracak tek ülke olarak öne... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T10:54+0300

2022-03-08T10:54+0300

2022-03-08T11:44+0300

politika

devlet bahçeli

rusya

ukrayna

yağ

ayçiçek yağı

nato

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Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Rusya-Ukrayna krizi, ayçiçek yağı tartışmaları ve muhalefet partilerin güçlendirilmiş parlamenter sistem buluşmalarına ilişkin konuştu. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk rolünü üstelenecek tek ülke olarak ortaya çıktığını belirten Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasisi, yoğun telefon mesaisi ateşkes ve barış ümitlerimizi canlı tutmaktadır. Dünya bu fırsatı kaçırmamalıdır" dedi. "Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur" diye konuşan Bahçeli, "Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: * Bu vatan kıyamete kadar bizimdir, bizim kalacaktır. Türk vatanının bedeli şehit kanlarıyla ödenmiştir. Bir olacağız, diri olacağız, dik duracağız, dirayetli hareket edeceğiz. * Karşımızda Rusya'nın iddia ettiği gibi iki taraflı bir anlaşmazlık değil, tek taraflı bir işgal söz konusudur.* Rusya'nın askeri operasyonları son bulmalıdır. Masumlar hedef alınmakta, can kayıpları fazlalaşmaktadır. Sadece Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini bulmuştur. Tek taraflı bir işgal söz konusudur. * Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuk rolünü üstlenecek tek ülke olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye siyasi ve stratejik konumu gereğiyle Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları yatıştıracak tek ülke olarak öne çıkmaktadır. * Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasisi, yoğun telefon mesaisi ateşkes ve barış ümitlerimizi canlı tutmaktadır. Dünya bu fırsatı kaçırmamalıdır.'Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz'* İnternette oluşan karaborsada sanki altın satan gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. 5 litrelik yağın fiyatı 1 gün içinde 150 sınırına dayanmıştır. İstanbul ve Ankara'daki marketlerde milletimizin asaletine yakışmayan ilkel görüntüler hepimizin yüreğini sızlatmıştır. * İç işgal cephesinin toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir. * Akaryakıt ve yağ kuyruğundan bahseden siyasi keneler, asıl siz söyleyiniz, kimin kuyruğu, kimin uyruğu, kimlerin uydusu oldunuz. Bugünkü CHP varken, biliniz ki düşmana gerek yoktur.* Yağsız yemek olur da yarınsız Türkiye olmaz. * Gerekirse kendi yağımızla kavruluruz, gerekirse yüreklerimizin yağını eritiriz ama arık etten yağlı tirit olmayacağını bilir ve bu tiplerin yüzlerine vururuz.* Bir eli yağda bir eli bağda olan çapulcuların ortalığı velveleye verip, siyasi rant elde etme niyeti Türkiye'ye sırtından hançer vurmaktır. * Biz yağa değil kana bakarız. O kan ki muhtaç olduğumuz kudretin ta kendisidir. 'Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur'* Yağdanlıklara diyorum ki; Yağcılarda inecekseniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız. * Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi CHP olmuştur. Ey CHP bir kez olsun bizi şaşırtın. Burunlarından fitil fitil getirmeliyiz. Marketlerde yağ kuyruklarına kimler sebep olmuşsa bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yağımıza kıymazsak çöreği kuru yeriz.* Patlıcan, patates, soğan, domatesin yerini, şimdi de yağ mı almıştır?* Bir kısım zeka fukaralarının ‘Putin’in kafasındaki eksik parçaların Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir’ sözleri Türkiye’yi ve Türk milletinin tanımadıklarının beyanıdır.* Kars Türk’tür, Ardahan Türk’tür, Erzurum Türk’tür. Hep söyledim; Dalımızı kıranın ağacını kökten sökeriz. Dikkatleri Ukrayna'dan Türkiye'ye çevirme gayesi taşıyanlar ya gafletin ya da ihanetin içindedir.'Türkiye’nin toprak bütünlüğü saldırıya uğrarken bu NATO neredeydi?'* FETÖ'yü üzerimize salan kimdir? Hain Fetullah Güleni koruyan, kollayan kimlerdir? 'NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü' demek hezeyandır, Türk milletine en kesif hakarettir. Türkiye’nin toprak bütünlüğü ve insan varlığı defalarca saldırıya uğrarken bu NATO neredeydi?* Güçlendirilmiş parlamenter sistem, siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan özlem ve özentidir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin gerçek ismi güçlendirilmiş palavra sistemidir. * Gelirken yolda bir partinin afişini okudum. 'Pazar günü seçim olsa deva hazırdır'. Elimde bir kalem olsa altına yazardım. 'Pazar günü seçim yok, hayırlı uykular.

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devlet bahçeli, rusya, ukrayna, yağ, ayçiçek yağı, nato