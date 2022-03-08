https://tr.sputniknews.com/20220308/benzine-107-motorine-159-lira-zam-1054531874.html
Benzine 1.07, motorine 1.59 lira zam
Benzine 1.07, motorine 1.59 lira zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 7 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam yapıldı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:00+0300
2022-03-08T16:00+0300
2022-03-08T16:13+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
akaryakıt
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
duyuru
petrol
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 59 kuruş zam yapıldı.Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 19,27 liradan 20,34 liraya, Ankara’da 19,37 liradan 20,44 liraya, İzmir’de ise 19,39 liradan 20,46 liraya yükselecek.Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 21,21 liradan 22,80 liraya, Ankara’da 21,31 liradan 22,90 liraya ve İzmir’de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220307/benzine-57-motorine-1-lira-44-kurus-zam-1054471231.html
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benzin, motorin, zam, akaryakıt, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), duyuru, petrol
Benzine 1.07, motorine 1.59 lira zam
16:00 08.03.2022 (güncellendi: 16:13 08.03.2022) Abone ol
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 7 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 59 kuruş zam yapıldı.
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 19,27 liradan 20,34 liraya, Ankara’da 19,37 liradan 20,44 liraya, İzmir’de ise 19,39 liradan 20,46 liraya yükselecek.
Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 21,21 liradan 22,80 liraya, Ankara’da 21,31 liradan 22,90 liraya ve İzmir’de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.