Türkiye
CANLI | ABD Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna'daki biyolojik araştırma tesislerini ele geçirmesinden endişe ediyoruz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220308/benzine-107-motorine-159-lira-zam-1054531874.html
Benzine 1.07, motorine 1.59 lira zam
Benzine 1.07, motorine 1.59 lira zam
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 7 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam yapıldı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:00+0300
2022-03-08T16:13+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
akaryakıt
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
duyuru
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103301/48/1033014834_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_cb5a5e51fccc9c6c1458825784c27743.jpg
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 59 kuruş zam yapıldı.Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 19,27 liradan 20,34 liraya, Ankara’da 19,37 liradan 20,44 liraya, İzmir’de ise 19,39 liradan 20,46 liraya yükselecek.Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 21,21 liradan 22,80 liraya, Ankara’da 21,31 liradan 22,90 liraya ve İzmir’de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.
https://tr.sputniknews.com/20220307/benzine-57-motorine-1-lira-44-kurus-zam-1054471231.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103301/48/1033014834_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_c9582828b05a89ce6f2d606c6afa674d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, motorin, zam, akaryakıt, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), duyuru, petrol

Benzine 1.07, motorine 1.59 lira zam

16:00 08.03.2022 (güncellendi: 16:13 08.03.2022)
© AAbenzin, motorin
benzin, motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 7 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 7 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 59 kuruş zam yapıldı.
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 19,27 liradan 20,34 liraya, Ankara’da 19,37 liradan 20,44 liraya, İzmir’de ise 19,39 liradan 20,46 liraya yükselecek.
Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 21,21 liradan 22,80 liraya, Ankara’da 21,31 liradan 22,90 liraya ve İzmir’de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
EKONOMİ
Benzine 57, motorine 1 lira 44 kuruş zam
Dün, 16:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала