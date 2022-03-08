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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/cinden-abdye-ukraynadaki-laboratuvarlari-aciklayin-1054524127.html
Çin'den ABD'ye: Ukrayna'daki laboratuvarları açıklayın
Çin'den ABD'ye: Ukrayna'daki laboratuvarları açıklayın
Çin, Rusya'nın 'ABD ordusunun Ukrayna'da biyolojik silah laboratuvarları kurduğuna' ilişkin açıklamasına atıfla, ABD'ye bu faaliyetlerini açıklama çağrısında... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T13:18+0300
2022-03-08T13:19+0300
ukrayna krizi
çin
ukrayna
laboratuvar
virüs
rusya
abd
biyoloji
biyolojik silah
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında, Rusya'nın ABD'nin bu laboratuvarlarda biyolojik askeri programlar yürüttüğü ve çok sayıda tehlikeli virüsü depoladığı açıklamasına ilişkin soruya yanıt verdi. ABD'nin kendi yayımladığı verilere göre, Ukrayna'da 26 biyoloji laboratuvarı kurduğunu ve bunların tamamının Savunma Bakanlığı kontrolünde olduğunu aktaran Sözcü Cao, şunları söyledi: "Ukrayna'daki tüm tehlikeli virüsler, bu laboratuvarda saklanıyor olmalı. Tüm araştırma faaliyetleri, ABD tarafından yürütülüyor ve onun izni olmadan hiçbir bilgi açıklanamıyor. Mevcut durumda tüm taraflara Ukrayna ve çevre ülke vatandaşlarının ve tüm dünyanın sağlığı ile güvenliği göz önüne alınarak bu laboratuvarların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz." 'Ukrayna buz dağının görünen yüzü'ABD'nin, hangi virüslerin depolandığı ve hangi araştırmaların yapıldığı başta olmak üzere bu laboratuvarlarla bağlantılı bilgileri en kısa zamanda açıklaması gerektiğini ifade eden Cao, şunları kaydetti: "ABD'nin Ukrayna'daki biyo-askeri faaliyetleri yalnızca buz dağının görünen yüzü. ABD Savunma Bakanlığı, 'biyo-güvenlik risklerini gidermek ve küresel kamu sağlığını güçlendirmek' adı altında 30 ülkede 336 biyoloji laboratuvarını kontrol ediyor. Evet, yanlış duymadınız, 336. ABD, ayrıca kendi topraklarında Fort Detrick Üssü'nde de çok sayıda biyo-askeri faaliyet yürütüyor. ABD'nin gerçek niyeti nedir? Tam olarak ne yaptınız?" Cao, Washington yönetiminin bu konuda tavrının daima baştan savma olduğunu, hatta uluslararası toplumun bu konudaki sorgulamalarını 'yalan bilgi yaymak' diye nitelendirdiğini belirterek, "Dahası ABD, 20 yıl boyunca Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin doğrulama mekanizmasının oluşturulmasına tek başına engel oldu ve sınırları içindeki ve dışındaki biyolojik tesislerinin varlığını doğrulamayı reddetti. Bu, uluslararası toplumun endişelerini daha fazla artırdı" diye konuştu. Sözcü Cao, Washington yönetimine sınırları içinde ve dışındaki biyolojik silahlanma faaliyetlerini açıklığa kavuşturma ve çok taraflı doğrulama mekanizmasını kabul etme çağrısında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220307/rusyanin-ukraynadaki-nato-sebebinin-ardindan-cinden-abdye-ikaz-asya-natosunun-sonu-felaket-1054501206.html
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çin, ukrayna, laboratuvar, virüs, rusya, abd, biyoloji, biyolojik silah

Çin'den ABD'ye: Ukrayna'daki laboratuvarları açıklayın

13:18 08.03.2022 (güncellendi: 13:19 08.03.2022)
© REUTERS / Aly SongABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Aly Song
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Çin, Rusya'nın 'ABD ordusunun Ukrayna'da biyolojik silah laboratuvarları kurduğuna' ilişkin açıklamasına atıfla, ABD'ye bu faaliyetlerini açıklama çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, günlük basın toplantısında, Rusya'nın ABD'nin bu laboratuvarlarda biyolojik askeri programlar yürüttüğü ve çok sayıda tehlikeli virüsü depoladığı açıklamasına ilişkin soruya yanıt verdi.
ABD'nin kendi yayımladığı verilere göre, Ukrayna'da 26 biyoloji laboratuvarı kurduğunu ve bunların tamamının Savunma Bakanlığı kontrolünde olduğunu aktaran Sözcü Cao, şunları söyledi: "Ukrayna'daki tüm tehlikeli virüsler, bu laboratuvarda saklanıyor olmalı. Tüm araştırma faaliyetleri, ABD tarafından yürütülüyor ve onun izni olmadan hiçbir bilgi açıklanamıyor. Mevcut durumda tüm taraflara Ukrayna ve çevre ülke vatandaşlarının ve tüm dünyanın sağlığı ile güvenliği göz önüne alınarak bu laboratuvarların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz."
Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
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'Ukrayna buz dağının görünen yüzü'

ABD'nin, hangi virüslerin depolandığı ve hangi araştırmaların yapıldığı başta olmak üzere bu laboratuvarlarla bağlantılı bilgileri en kısa zamanda açıklaması gerektiğini ifade eden Cao, şunları kaydetti: "ABD'nin Ukrayna'daki biyo-askeri faaliyetleri yalnızca buz dağının görünen yüzü. ABD Savunma Bakanlığı, 'biyo-güvenlik risklerini gidermek ve küresel kamu sağlığını güçlendirmek' adı altında 30 ülkede 336 biyoloji laboratuvarını kontrol ediyor. Evet, yanlış duymadınız, 336. ABD, ayrıca kendi topraklarında Fort Detrick Üssü'nde de çok sayıda biyo-askeri faaliyet yürütüyor. ABD'nin gerçek niyeti nedir? Tam olarak ne yaptınız?"
Cao, Washington yönetiminin bu konuda tavrının daima baştan savma olduğunu, hatta uluslararası toplumun bu konudaki sorgulamalarını 'yalan bilgi yaymak' diye nitelendirdiğini belirterek, "Dahası ABD, 20 yıl boyunca Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin doğrulama mekanizmasının oluşturulmasına tek başına engel oldu ve sınırları içindeki ve dışındaki biyolojik tesislerinin varlığını doğrulamayı reddetti. Bu, uluslararası toplumun endişelerini daha fazla artırdı" diye konuştu.
Sözcü Cao, Washington yönetimine sınırları içinde ve dışındaki biyolojik silahlanma faaliyetlerini açıklığa kavuşturma ve çok taraflı doğrulama mekanizmasını kabul etme çağrısında bulundu.
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