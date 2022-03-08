https://tr.sputniknews.com/20220308/esiyle-tartisan-adam-evi-yakti-1054515454.html

Eşiyle tartışan adam, evi yaktı

Eşiyle tartışan adam, evi yaktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karısı ile tartışan adam evini ateşe verdi. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T09:38+0300

2022-03-08T09:38+0300

2022-03-08T09:38+0300

türkiye

aydın

yangın

koca

sinir

polis

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Aydın'da, edinilen bilgiye göre, cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen H.E. eşi ile tartışmaya başladı. Evin içinde "Yakarım burayı" diye bağırdığı iddia edilen H.E., evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Olay sonrası evi yaktığı iddia edilen H.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220307/kastamonuda-ogrenci-yurdunda-yangin-1054484487.html

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