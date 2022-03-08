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Eşiyle tartışan adam, evi yaktı
Eşiyle tartışan adam, evi yaktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karısı ile tartışan adam evini ateşe verdi. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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Aydın'da, edinilen bilgiye göre, cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen H.E. eşi ile tartışmaya başladı. Evin içinde "Yakarım burayı" diye bağırdığı iddia edilen H.E., evini ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Olay sonrası evi yaktığı iddia edilen H.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/kastamonuda-ogrenci-yurdunda-yangin-1054484487.html
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aydın, yangın, koca, sinir, polis

Eşiyle tartışan adam, evi yaktı

09:38 08.03.2022
© İHA / EKREM KESEREşiyle tartışan adam, evi yaktı
Eşiyle tartışan adam, evi yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© İHA / EKREM KESER
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karısı ile tartışan adam evini ateşe verdi. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da, edinilen bilgiye göre, cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen H.E. eşi ile tartışmaya başladı. Evin içinde "Yakarım burayı" diye bağırdığı iddia edilen H.E., evini ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Olay sonrası evi yaktığı iddia edilen H.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kastamonu'da öğrenci yurdunda yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
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Kastamonu'da öğrenci yurdunda yangın
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