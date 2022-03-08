https://tr.sputniknews.com/20220308/iran-ikinci-askeri-uydusunu-uzaya-firlatti-1054527056.html
İran, ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı
İran, ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı
İran Devrim Muhafızları, 'Nur-2' adı verilen ikinci askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T14:10+0300
2022-03-08T14:10+0300
2022-03-08T14:10+0300
dünya
iran
uydu
nükleer anlaşma
devrim muhafızları ordusu
uzay
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İran ile nükleer anlaşmanın taraflarının Viyana'da sürdürdüğü nükleer görüşmelerde karar aşamasına gelinirken Devrim Muhafızları Ordusu, 'Nur-2' adı verilen ülkenin ikinci askeri uydusunun uzaya fırlatıldığını duyurdu.İran devlet televizyonuna göre, 'Nur-2' askeri keşif uydusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından başkent Tahran’ın yaklaşık 330 kilometre kuzeydoğusundaki Şahrud Çölü'nden 'Kasıd' (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roket kullanılarak fırlatıldı.Yer küreden 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığı aktarılan uydunun, İran'ın yörüngedeki ikinci askeri uydusu olduğu ifade edildi.İlk yerli üretim uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, Nur-1 adı verilen ilk askeri uydusunu Nisan 2020'de uzaya fırlatmıştı.ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın 'Ortadoğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini' iddia ediyor.İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu vurguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211230/devlet-televizyonu-iran-uzaya-yeni-uydu-roketi-firlatti-1052257776.html
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iran, uydu, nükleer anlaşma, devrim muhafızları ordusu, uzay
İran, ikinci askeri uydusunu uzaya fırlattı
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İran Devrim Muhafızları, 'Nur-2' adı verilen ikinci askeri uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı.
İran ile nükleer anlaşmanın taraflarının Viyana'da sürdürdüğü nükleer görüşmelerde karar aşamasına gelinirken Devrim Muhafızları Ordusu, 'Nur-2' adı verilen ülkenin ikinci askeri uydusunun uzaya fırlatıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, 'Nur-2' askeri keşif uydusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından başkent Tahran’ın yaklaşık 330 kilometre kuzeydoğusundaki Şahrud Çölü'nden 'Kasıd' (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roket kullanılarak fırlatıldı.
Yer küreden 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığı aktarılan uydunun, İran'ın yörüngedeki ikinci askeri uydusu olduğu ifade edildi.
İlk yerli üretim uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, Nur-1 adı verilen ilk askeri uydusunu Nisan 2020'de uzaya fırlatmıştı.
ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın 'Ortadoğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini' iddia ediyor.
İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu vurguluyor.