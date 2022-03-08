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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/putin-vatandaslara-ve-isletmelere-destek-paketini-imzaladi-1054533624.html
Putin, vatandaşlara ve işletmelere destek paketini imzaladı
Putin, vatandaşlara ve işletmelere destek paketini imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, vatandaşları ve işletmeleri destekleme amacıyla geliştirilen sosyoekonomik önlem paketini imzaladı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:45+0300
2022-03-08T17:08+0300
rusya
vladimir putin
yaptırım
ukrayna krizi
yasa
imza
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım altındaki vatandaşları ve işletmeleri desteklemek için alınacak önlemlerle ilgili yasayı imzaladı.Putin’in, ülkesine uygulanan yaptırımların vatandaşlar ve küçük ile orta büyüklükteki işletmeler üstündeki etkilerini hafifletmek adına kabul ettiği yasa, hükümete emekli maaşlarını hızlı bir şekilde artırma yetkisini veriyor.Söz konusu yasa ayrıca, hem işletmeler hem de vatandaşlara kredi borçlarını erteleme talebinde bulunma hakkını veriyor.Ayrıca federal hükümete, emekli maaşlarına acil zam yapma ve endeksleme kararı alma hakkı tanındı.Paket ayrıca vatandaşların ve KOBİ’lerin yeni kredi tatili alma hakkını öngörüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/zelenskiy-kirim-ve-donbass-cumhuriyetlerinin-taninmasini-tartisabiliriz-1054520087.html
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rusya, vladimir putin, yaptırım, yasa, imza

Putin, vatandaşlara ve işletmelere destek paketini imzaladı

16:45 08.03.2022 (güncellendi: 17:08 08.03.2022)
© Sputnik / Андрей Горшков / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Sputnik / Андрей Горшков
/
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Rusya Devlet Başkanı Putin, vatandaşları ve işletmeleri destekleme amacıyla geliştirilen sosyoekonomik önlem paketini imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım altındaki vatandaşları ve işletmeleri desteklemek için alınacak önlemlerle ilgili yasayı imzaladı.
Putin’in, ülkesine uygulanan yaptırımların vatandaşlar ve küçük ile orta büyüklükteki işletmeler üstündeki etkilerini hafifletmek adına kabul ettiği yasa, hükümete emekli maaşlarını hızlı bir şekilde artırma yetkisini veriyor.
Söz konusu yasa ayrıca, hem işletmeler hem de vatandaşlara kredi borçlarını erteleme talebinde bulunma hakkını veriyor.
Ayrıca federal hükümete, emekli maaşlarına acil zam yapma ve endeksleme kararı alma hakkı tanındı.
Paket ayrıca vatandaşların ve KOBİ’lerin yeni kredi tatili alma hakkını öngörüyor.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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