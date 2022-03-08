https://tr.sputniknews.com/20220308/tarkan-8-marti-ataturk-sozuyle-kutladi-kadinlarini-geri-birakan-toplum-geride-kalmaya-mahkumdur-1054525755.html

Tarkan, 8 Mart’ı Atatürk sözüyle kutladı: Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur

Tarkan, 8 Mart’ı Atatürk sözüyle kutladı: Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur

Şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T13:34+0300

2022-03-08T13:34+0300

2022-03-08T13:34+0300

yaşam

tarkan

8 mart dünya kadınlar günü

geççek

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Tarkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yüzünde "Kadına şiddete hayır" yazılı olduğu fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözüyle paylaştı.Tarkan'ın Şubat ayında yayımladığı 'Geççek' isimli şarkısı, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve siyasi tartışmaları da alevlendirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220221/yeni-safak-yazari-orakoglu-geccek-sarkisi-istihbarat-birimlerince-arastirilmali-1054064308.html

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tarkan, 8 mart dünya kadınlar günü, geççek