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https://tr.sputniknews.com/20220308/tarkan-8-marti-ataturk-sozuyle-kutladi-kadinlarini-geri-birakan-toplum-geride-kalmaya-mahkumdur-1054525755.html
Tarkan, 8 Mart’ı Atatürk sözüyle kutladı: Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur
Tarkan, 8 Mart’ı Atatürk sözüyle kutladı: Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur
Şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T13:34+0300
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yaşam
tarkan
8 mart dünya kadınlar günü
geççek
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Tarkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yüzünde "Kadına şiddete hayır" yazılı olduğu fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözüyle paylaştı.Tarkan'ın Şubat ayında yayımladığı 'Geççek' isimli şarkısı, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve siyasi tartışmaları da alevlendirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/yeni-safak-yazari-orakoglu-geccek-sarkisi-istihbarat-birimlerince-arastirilmali-1054064308.html
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tarkan, 8 mart dünya kadınlar günü, geççek

Tarkan, 8 Mart’ı Atatürk sözüyle kutladı: Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur

13:34 08.03.2022
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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Şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Tarkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yüzünde "Kadına şiddete hayır" yazılı olduğu fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur" sözüyle paylaştı.
Tarkan'ın Şubat ayında yayımladığı 'Geççek' isimli şarkısı, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve siyasi tartışmaları da alevlendirmişti.
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