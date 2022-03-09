Türkiye
SON DAKİKA| Multimedya şirketi Conde Nast, faaliyetlerini askıya alacağını duyurdu
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220309/100-caretta-caretta-goc-etmiyor-dalyanda-kisliyor-1054564986.html
100 caretta caretta göç etmiyor, Dalyan’da kışlıyor
100 caretta caretta göç etmiyor, Dalyan’da kışlıyor
Dalyan'da Pamukkale Üniversitesi bilim insanlarının dört yıldır sürdürdüğü 'Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Alanı Çalışması' bölgede 100 caretta carettanın... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T14:55+0300
2022-03-09T14:55+0300
yaşam
caretta caretta
göç
muğla
koy
üreme
kaplumbağa
köyceğiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1044939565_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_396e5404c480887385b6e30f49eaeffb.jpg
Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) görevli bilim insanları Köyceğiz-Dalyan Özel Koruma Alanı’nda denizde yaşayan popülasyonun incelenmesine yönelik detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.Bölgede kışı geçiren iribaş deniz kaplumbağasına yönelik çalışma, ‘İribaş Deniz Kaplumbağası için Erkek Ağırlıklı Deniz İçi Popülasyonu ve Akdeniz’de Olası Önemli Bir Deniz Kaplumbağası Alanı Olarak Dalyan’ başlığıyla Türk Zooloji Dergisi’nde yayınladı. Makalede tüm dünyada küresel ısınmanın etkisi ile dişi popülasyonunun arttığı yönündeki varsayım hatırlatıldı, Dalyan Deltası’ndaki popülasyonun erkek yoğunluğuna dikkat çekildi. Bölgedeki erkek bireylerin neslin devamı için önemine vurgu yapıldı.4 yıldan uzun süredir gerçekleştirilen ‘Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Alanı Çalışması’na üç bilim insanının yanı sıra 10 proje asistanı ve gönüllüler sahada destek verdi. Araştırma kış döneminde gerçekleştirilerek sadece bu dönemdeki yapıya ilişkin bilgi alındı ve yuva yapan bireylerin sonucu etkilememesi amaçlandı.Araştırma sırasında bölgedeki deniz ve delta içi alanlarda doğrudan örnekleme yapılarak kaplumbağalar etiketlendi, boy, kilo ve sağlık parametrelerine ilişkin bilgiler toplandı.Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, araştırma, yuvalama ve beslenme alanları arasında göç ederek uzun mesafeleri kat eden deniz kaplumbağaların bir kısmının bölgeyi terk etmediği ve kışı burada geçirdiğini ortaya koydu. Bölgede kışı geçiren 100’ün üzerinde birey olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda tespit edilen bireylerin yüzde 11,4’ünün genç bireylerden oluştuğu ve ergin bireyler kadar genç bireylerin gelişimi için de bölgenin önemli olduğunu gösterdi.Yarısından fazlasında yaralanma tespi̇t edi̇ldi̇Araştırmada yüzde 54’ünde daha önce gerçekleşmiş yaralanma izlerine rastlandı. Yapılan incelemelerde yaralanmaların insan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Teknelerin çarpması, pervane izleri, kabuk üzerinde kırıklar, olta kancası yutulması, misina dolanması ve balıkçılıkla ilgili diğer yaralanmalara sıklıkla rastlandı. Yaralanan bireylerin bir kısmı DEKAMER’de tedavi edildi.Bilim insanları makalelerinde, dünyada örnek koruma önlemlerinin uygulandığı bir bölgede bile bu kadar yüksek yaralanma tespit edilmesinden yola çıkarak deniz kaplumbağalarının nesillerinin devamı için bölgedeki ve denizlerdeki mevcut koruma önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi önerisinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220115/antalyada-kus-cenneti-ve-caretta-caretta-yuvalama-alanina-cim-yapildi-1052766747.html
https://tr.sputniknews.com/20220126/caretta-caretta-yuvasi-antalya-kumkoy-sahilindeki-cardaklarin-yikimi-ertelendi-1053146220.html
muğla
köyceğiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1044939565_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_17a80ab0a432357d59017513d3a259e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
caretta caretta, göç, muğla, koy, üreme, kaplumbağa, köyceğiz

100 caretta caretta göç etmiyor, Dalyan’da kışlıyor

14:55 09.03.2022
© AABu kapsamda kumsalı gece ve gündüz kontrol ettiklerini, geceleri kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için kumsala çıkışları kısıtladıklarını ve ışıkları perdelediklerini dile getiren Elginöz, "Kooperatif ile yaptığımız çalışmalar sayesinde geçen yıl toplam 100 yuvamız vardı ve 3220 yavru caretta carettayı denize gönderdik. Bu yıl 125 yuvaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu da yaklaşık 4 bin 500 yavruyu denize uğurlayacağımız anlamına geliyor. Çıralı'da yuva sayıları bir yükseliş eğilimi göstermekte" ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda kumsalı gece ve gündüz kontrol ettiklerini, geceleri kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için kumsala çıkışları kısıtladıklarını ve ışıkları perdelediklerini dile getiren Elginöz, Kooperatif ile yaptığımız çalışmalar sayesinde geçen yıl toplam 100 yuvamız vardı ve 3220 yavru caretta carettayı denize gönderdik. Bu yıl 125 yuvaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu da yaklaşık 4 bin 500 yavruyu denize uğurlayacağımız anlamına geliyor. Çıralı'da yuva sayıları bir yükseliş eğilimi göstermekte ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Dalyan'da Pamukkale Üniversitesi bilim insanlarının dört yıldır sürdürdüğü 'Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Alanı Çalışması' bölgede 100 caretta carettanın göç etmeyerek kışı da deltada geçirdiklerini ortaya çıkardı. Yavru sayımlarında dişi oranının arttığı tespit edilirken bölgede erkek popülasyonunun ağırlıklı olduğu ortaya çıktı.
Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) görevli bilim insanları Köyceğiz-Dalyan Özel Koruma Alanı’nda denizde yaşayan popülasyonun incelenmesine yönelik detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.
Bölgede kışı geçiren iribaş deniz kaplumbağasına yönelik çalışma, ‘İribaş Deniz Kaplumbağası için Erkek Ağırlıklı Deniz İçi Popülasyonu ve Akdeniz’de Olası Önemli Bir Deniz Kaplumbağası Alanı Olarak Dalyan’ başlığıyla Türk Zooloji Dergisi’nde yayınladı. Makalede tüm dünyada küresel ısınmanın etkisi ile dişi popülasyonunun arttığı yönündeki varsayım hatırlatıldı, Dalyan Deltası’ndaki popülasyonun erkek yoğunluğuna dikkat çekildi. Bölgedeki erkek bireylerin neslin devamı için önemine vurgu yapıldı.
4 yıldan uzun süredir gerçekleştirilen ‘Deniz Kaplumbağası İzleme ve Koruma Alanı Çalışması’na üç bilim insanının yanı sıra 10 proje asistanı ve gönüllüler sahada destek verdi. Araştırma kış döneminde gerçekleştirilerek sadece bu dönemdeki yapıya ilişkin bilgi alındı ve yuva yapan bireylerin sonucu etkilememesi amaçlandı.
Manavgat’ta sezonun ilk Caretta Caretta yavruları denizle buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
TÜRKİYE
Antalya'da kuş cenneti ve caretta caretta yuvalama alanına çim yapıldı
15 Ocak, 13:25
Araştırma sırasında bölgedeki deniz ve delta içi alanlarda doğrudan örnekleme yapılarak kaplumbağalar etiketlendi, boy, kilo ve sağlık parametrelerine ilişkin bilgiler toplandı.
Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, araştırma, yuvalama ve beslenme alanları arasında göç ederek uzun mesafeleri kat eden deniz kaplumbağaların bir kısmının bölgeyi terk etmediği ve kışı burada geçirdiğini ortaya koydu. Bölgede kışı geçiren 100’ün üzerinde birey olduğu düşünülüyor. Aynı zamanda tespit edilen bireylerin yüzde 11,4’ünün genç bireylerden oluştuğu ve ergin bireyler kadar genç bireylerin gelişimi için de bölgenin önemli olduğunu gösterdi.

Yarısından fazlasında yaralanma tespi̇t edi̇ldi̇

Araştırmada yüzde 54’ünde daha önce gerçekleşmiş yaralanma izlerine rastlandı. Yapılan incelemelerde yaralanmaların insan kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Teknelerin çarpması, pervane izleri, kabuk üzerinde kırıklar, olta kancası yutulması, misina dolanması ve balıkçılıkla ilgili diğer yaralanmalara sıklıkla rastlandı. Yaralanan bireylerin bir kısmı DEKAMER’de tedavi edildi.
Bilim insanları makalelerinde, dünyada örnek koruma önlemlerinin uygulandığı bir bölgede bile bu kadar yüksek yaralanma tespit edilmesinden yola çıkarak deniz kaplumbağalarının nesillerinin devamı için bölgedeki ve denizlerdeki mevcut koruma önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi önerisinde bulundu.
Kumköy Sahili baraka istilası ve kirliliği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
YAŞAM
Caretta Caretta yuvası Antalya Kumköy sahilindeki çardakların yıkımı ertelendi
26 Ocak, 14:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала