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https://tr.sputniknews.com/20220309/14-yil-sonra-ilk-ust-duzey-ziyaret-israil-cumhurbaskani-herzog-ankaraya-geliyor-1054561507.html
14 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'da
14 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'da
Tel Aviv ile Ankara arasındaki buzlar erirken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008 yılından bu yana ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T13:44+0300
2022-03-09T14:45+0300
dünya
israil
türkiye
isaac herzog
görüşme
ankara
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında yaptığı davetin üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün Ankara'ya geldi.Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.Erdoğan, sunduğu davette, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerini tüm yönleriyle gözden geçireceklerini belirtmişti.Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda ülkeden ayrılmadan önce basın mensuplarına demeç veren Herzog, "Eşim Michal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle göreve başladığımdan bugüne yürüttüğümüz diyaloğu geliştirmek üzere, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye ile ilişkiler, İsrail ve bölgenin çıkarına. Umarım ki bu ziyaret İsrail ve Türkiye arasındaki diyaloğu derinleştirir" dedi."Her konuda anlaşmayacağız; şüphesiz İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son yıllarda iniş çıkışlar ve o kadar da basit olmayan hadiseler yaşadı" ifadelerini kullanan Herzog, "Ancak ilişkilerimizi yeniden başlatmaya ve ölçülü ve ihtiyatlı bir şekilde ve ülkelerimiz arasında karşılıklı saygı çerçevesinde inşa etmeye çalışacağız" diye konuştu.İsrail Cumhurbaşkanı, "Her zaman Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanların bölgemizde barış içinde yaşayacağı, halklara refah ve mükemmel hayatlar sunacağı vizyonuma vurgu yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye ziyaretinin İsrail Başbakanı Naftali Bennnett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve bakanlıklarıyla koordine halinde olduğunu aktaran Herzog, "Umarım ki ziyaretimin ardından Türkiye ile ciddi bir süreç, farklı düzeylerde derin bir diyalog başlayacak. Sonunda da, umarım ki ilişkilerimizde ilerleme ve olumlu sonuçlar göreceğiz" diye konuştu."Uluslararası düzen sarsılırken, bölgemizde istikrar ve ortaklığın sürdürülmesi iyi ve önemli" diyen Herzog, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaretlerde de buna vurgu yaptığını söyledi.Öte yandan, Herzog'un uçağının gövdesi, İbranice ve Türkçe 'barış, gelecek, işbirliği' yazılarıyla süslendi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/disisleri-cavusoglu-ile-israilli-mevkidasi-israil-cumhurbaskaninin-turkiye-ziyaretini-gorustu-1054058067.html
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israil, türkiye, isaac herzog, görüşme, ankara

14 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'da

13:44 09.03.2022 (güncellendi: 14:45 09.03.2022)
© AAİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Tel Aviv ile Ankara arasındaki buzlar erirken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008 yılından bu yana ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında yaptığı davetin üzerine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Herzog ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Herzog'u havalimanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.
Türkiye'de 2 gün sürecek programına Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.
Erdoğan, sunduğu davette, görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerini tüm yönleriyle gözden geçireceklerini belirtmişti.
Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda ülkeden ayrılmadan önce basın mensuplarına demeç veren Herzog, "Eşim Michal ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle göreve başladığımdan bugüne yürüttüğümüz diyaloğu geliştirmek üzere, Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye ile ilişkiler, İsrail ve bölgenin çıkarına. Umarım ki bu ziyaret İsrail ve Türkiye arasındaki diyaloğu derinleştirir" dedi.
"Her konuda anlaşmayacağız; şüphesiz İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler, son yıllarda iniş çıkışlar ve o kadar da basit olmayan hadiseler yaşadı" ifadelerini kullanan Herzog, "Ancak ilişkilerimizi yeniden başlatmaya ve ölçülü ve ihtiyatlı bir şekilde ve ülkelerimiz arasında karşılıklı saygı çerçevesinde inşa etmeye çalışacağız" diye konuştu.
İsrail Cumhurbaşkanı, "Her zaman Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanların bölgemizde barış içinde yaşayacağı, halklara refah ve mükemmel hayatlar sunacağı vizyonuma vurgu yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ziyaretinin İsrail Başbakanı Naftali Bennnett, Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve bakanlıklarıyla koordine halinde olduğunu aktaran Herzog, "Umarım ki ziyaretimin ardından Türkiye ile ciddi bir süreç, farklı düzeylerde derin bir diyalog başlayacak. Sonunda da, umarım ki ilişkilerimizde ilerleme ve olumlu sonuçlar göreceğiz" diye konuştu.
"Uluslararası düzen sarsılırken, bölgemizde istikrar ve ortaklığın sürdürülmesi iyi ve önemli" diyen Herzog, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yaptığı ziyaretlerde de buna vurgu yaptığını söyledi.
Öte yandan, Herzog'un uçağının gövdesi, İbranice ve Türkçe 'barış, gelecek, işbirliği' yazılarıyla süslendi.
İsrail - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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