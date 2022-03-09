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https://tr.sputniknews.com/20220309/benzine-79-kurus-motorine-225-lira-zam-1054570112.html
Benzine 79 kuruş, motorine 2.25 lira zam
Benzine 79 kuruş, motorine 2.25 lira zam
Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 25 kuruş zam yapıldı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T16:54+0300
2022-03-09T17:05+0300
ekonomi
benzin
zam
motorin
artış
pompa
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
akaryakıt
petrol
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin ve benzinin litre fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi.Fiyat artışı, benzinde 79 kuruş, motorinde ise 2 lira 25 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-gece-de-zam-geliyor-1054555422.html
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benzin, zam, motorin, artış, pompa, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), akaryakıt, petrol

Benzine 79 kuruş, motorine 2.25 lira zam

16:54 09.03.2022 (güncellendi: 17:05 09.03.2022)
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 25 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin ve benzinin litre fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi.
Fiyat artışı, benzinde 79 kuruş, motorinde ise 2 lira 25 kuruş olarak pompaya yansıyacak.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
EKONOMİ
Benzin ve motorine bu gece de zam geliyor
11:13
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