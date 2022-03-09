https://tr.sputniknews.com/20220309/benzine-79-kurus-motorine-225-lira-zam-1054570112.html

Benzine 79 kuruş, motorine 2.25 lira zam

Benzine 79 kuruş, motorine 2.25 lira zam

Gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına 2 lira 25 kuruş zam yapıldı. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T16:54+0300

2022-03-09T16:54+0300

2022-03-09T17:05+0300

ekonomi

benzin

zam

motorin

artış

pompa

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

akaryakıt

petrol

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin ve benzinin litre fiyatlarına bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi.Fiyat artışı, benzinde 79 kuruş, motorinde ise 2 lira 25 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-gece-de-zam-geliyor-1054555422.html

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benzin, zam, motorin, artış, pompa, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), akaryakıt, petrol