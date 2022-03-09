https://tr.sputniknews.com/20220309/cem-yilmazdan-odul-toreninde-hazal-kaya-gondermesi-en-iyi-kadin-oyuncu-odulu-ahmet-hakana-1054560902.html

Cem Yılmaz'dan ödül töreninde 'Hazal Kaya' göndermesi: 'En iyi kadın oyuncu ödülü Ahmet Hakan'a'

Cem Yılmaz'dan ödül töreninde 'Hazal Kaya' göndermesi: 'En iyi kadın oyuncu ödülü Ahmet Hakan'a'

Cem Yılmaz, katıldığı ödül töreninde, Ahmet Hakan ile Hazal Kaya arasındaki tartışmaya göndermede bulundu. 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T13:22+0300

2022-03-09T13:22+0300

2022-03-09T13:43+0300

ahmet hakan

yaşam

hazal kaya

cem yılmaz

gönderme

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Komedyen Cem Yılmaz, 'Geleceğin Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde çıktığı sahnede, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'yı hedef alan köşe yazısı sonrasında Kaya ile arasındaki tartışmaya göndermede bulundu.Ahmet Hakan'a göndermede bulunan Cem Yılmaz, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; Ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan" dedi.Ne olmuştu?Ahmet Hakan, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde rol alan Hazal Kaya'yı köşesine taşıdı. 'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ahmet Hakan'ın yazısındaki 'nefret' söylemi sosyal medyada tepki topladı. Hazal Kaya da sessiz kalmadı. Kaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Zamanda yolculuk yapıp, 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla kimsesiz, tek başına ayakta durmuş bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir? Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok 'Pera Palas'ın... Organik değil, fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!”Daha sonra Instagram'dan bir paylaşımda daha bulunan Kaya, "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif” paylaşımında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220307/tuba-buyukustunden-ahmet-hakana-tepki-elestiri-adi-altinda-hadsizlige-harcayacak-vaktim-yok-1054500621.html

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ahmet hakan, hazal kaya, cem yılmaz, gönderme