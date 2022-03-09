https://tr.sputniknews.com/20220309/israil-basbakani-bennettten-herzogun-ankara-ziyareti-icin-paylasim-1054580243.html

İsrail Başbakanı Bennett'ten Herzog'un Ankara ziyareti için paylaşım

İsrail Başbakanı Bennett'ten Herzog'un Ankara ziyareti için paylaşım

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara ziyaretini "heyecan verici" olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı Benny Gantz da... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T22:59+0300

2022-03-09T22:59+0300

2022-03-09T22:59+0300

politika

israil

türkiye

ziyaret

naftali bennett

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İsrail hükümetinin önde gelen isimlerinden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yorumlar geldi.Başbakan Bennett, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı törende bandonun milli marşı çaldığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.Bennett, paylaşımında, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Ankara'da İsrail ulusal marşıyla sıcak bir karşılama. Heyecan verici an" ifadelerine yer verdi.'Yeni iş birlikleri inşa etmeye devam edeceğiz'İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Herzog'u "önemli Türkiye ziyaretinden dolayı" tebrik etti. Gantz, "Türkiye ile ilişkileri yenilemek iki ülkenin ortak güvenlik çıkarları, dünya ve Orta Doğu'da istikrarı sürdürme ihtiyacından kaynaklandı. Gerekli sorumlulukla yeni iş birlikleri inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/cumhurbaskani-erdogan-bolgemizde-barisi-huzuru-yeniden-hakim-kilinmasini-saglamak-elimizde-1054574722.html

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