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İsrail Başbakanı Bennett'ten Herzog'un Ankara ziyareti için paylaşım
İsrail Başbakanı Bennett'ten Herzog'un Ankara ziyareti için paylaşım
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara ziyaretini "heyecan verici" olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı Benny Gantz da... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T22:59+0300
2022-03-09T22:59+0300
politika
israil
türkiye
ziyaret
naftali bennett
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İsrail hükümetinin önde gelen isimlerinden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yorumlar geldi.Başbakan Bennett, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı törende bandonun milli marşı çaldığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.Bennett, paylaşımında, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Ankara'da İsrail ulusal marşıyla sıcak bir karşılama. Heyecan verici an" ifadelerine yer verdi.'Yeni iş birlikleri inşa etmeye devam edeceğiz'İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Herzog'u "önemli Türkiye ziyaretinden dolayı" tebrik etti. Gantz, "Türkiye ile ilişkileri yenilemek iki ülkenin ortak güvenlik çıkarları, dünya ve Orta Doğu'da istikrarı sürdürme ihtiyacından kaynaklandı. Gerekli sorumlulukla yeni iş birlikleri inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220309/cumhurbaskani-erdogan-bolgemizde-barisi-huzuru-yeniden-hakim-kilinmasini-saglamak-elimizde-1054574722.html
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israil, türkiye, ziyaret, naftali bennett

İsrail Başbakanı Bennett'ten Herzog'un Ankara ziyareti için paylaşım

22:59 09.03.2022
© AAİsrail Başbakanı Naftali Bennett
İsrail Başbakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© AA
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara ziyaretini "heyecan verici" olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı Benny Gantz da sosyal medya hesabından Herzog'u "önemli Türkiye ziyaretinden dolayı tebrik etti.
İsrail hükümetinin önde gelen isimlerinden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yorumlar geldi.
Başbakan Bennett, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladığı törende bandonun milli marşı çaldığı anlara ilişkin bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Herzog - Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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Bennett, paylaşımında, "İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a Ankara'da İsrail ulusal marşıyla sıcak bir karşılama. Heyecan verici an" ifadelerine yer verdi.

'Yeni iş birlikleri inşa etmeye devam edeceğiz'

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Herzog'u "önemli Türkiye ziyaretinden dolayı" tebrik etti.
Gantz, "Türkiye ile ilişkileri yenilemek iki ülkenin ortak güvenlik çıkarları, dünya ve Orta Doğu'da istikrarı sürdürme ihtiyacından kaynaklandı. Gerekli sorumlulukla yeni iş birlikleri inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.
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