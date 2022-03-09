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İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam
İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam
İzmir’de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, 5 TL olan indi bindi... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T13:27+0300
2022-03-09T13:27+0300
türkiye
izmir
toplu taşıma
minibüs
zam
belediye
ukome
izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)
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İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME’ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu.UKOME’nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart’tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL’ye çıktığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-gece-de-zam-geliyor-1054555422.html
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izmir, toplu taşıma, minibüs, zam, belediye, ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam

13:27 09.03.2022
© İHAİzmir’de minibüs şoförleri koronavirüs testi yaptıracak
İzmir’de minibüs şoförleri koronavirüs testi yaptıracak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
© İHA
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İzmir’de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, 5 TL olan indi bindi ücreti 7.5 TL oldu.
İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME’ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu.
UKOME’nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.
Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart’tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL’ye çıktığını ifade etti.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
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