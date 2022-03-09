https://tr.sputniknews.com/20220309/izmirde-minibus-ucretlerine-yuzde-50-zam-1054561084.html

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam

İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 50 zam

İzmir’de Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) toplantısında minibüs ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapılması kararı çıktı. Buna göre, 5 TL olan indi bindi... 09.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-09T13:27+0300

2022-03-09T13:27+0300

2022-03-09T13:27+0300

türkiye

izmir

toplu taşıma

minibüs

zam

belediye

ukome

izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/67/1042326749_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_f320ce07b7f56fdb770bdadeb146faed.jpg

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası, UKOME’ye minibüs ücretleri için zam talebinde bulundu.UKOME’nin mart ayı toplantısında oybirliği ile minibüs ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Zammı doğrulayan İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uğuz, 20 Mart’tan itibaren 5 TL olan indi bindi ücretinin 7.5 TL’ye çıktığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220309/benzin-ve-motorine-bu-gece-de-zam-geliyor-1054555422.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, toplu taşıma, minibüs, zam, belediye, ukome, izmir ulaşım koordinasyon merkezi (ukome)