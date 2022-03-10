https://tr.sputniknews.com/20220310/almanyada-kovid-19-salgininda-gunluk-vaka-sayisi-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1054607619.html

Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı

Almanya’da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı, salgının başından bu yana 262 bin 752 ile en yüksek seviyeye ulaştı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T16:09+0300

2022-03-10T16:09+0300

2022-03-10T16:10+0300

koronavirüs

almanya

kovid-19

vaka sayısı

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Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla beraber ülkedeki toplam vaka sayısının 16 milyon 505 bine yükseldiği ifade edildi.Salgının başından bu yana günlük vakaların 262 bin 752 ile en yüksek seviyeye ulaştığına işaret edilen açıklamada, aktif vaka sayısının ise 3 milyon 416 bine çıktığı vurgulandı.Son 24 saatte 259 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 125 bin 23'e çıktı.Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1388 olarak belirlendi.

https://tr.sputniknews.com/20220309/almanyada-kovid-19-salgininda-yeni-kurallar-getirilecek-1054578529.html

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almanya, kovid-19, vaka sayısı