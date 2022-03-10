https://tr.sputniknews.com/20220310/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-gorustu-1054606322.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan ile bir... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T15:37+0300
2022-03-10T15:37+0300
2022-03-10T15:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
türkiye
azerbaycan
ilham aliyev
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde buluşan Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin de görüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220309/israil-cumhurbaskani-herzog-icin-bestepede-resmi-karsilama-toreni-1054569058.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, azerbaycan, ilham aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde buluşan Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin de görüştü.