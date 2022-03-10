Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220310/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-gorustu-1054606322.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan ile bir... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T15:37+0300
2022-03-10T15:37+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
türkiye
azerbaycan
ilham aliyev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606283_0:0:797:449_1920x0_80_0_0_e2b6995aea012eab38db630d9467a12a.jpg
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde buluşan Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin de görüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220309/israil-cumhurbaskani-herzog-icin-bestepede-resmi-karsilama-toreni-1054569058.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1054606283_64:0:797:550_1920x0_80_0_0_477bda92d9d7cd7320a5c3c681edbc37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, azerbaycan, ilham aliyev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

15:37 10.03.2022
© Fotoğraf : CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
Abone olGoogle news
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.
Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde buluşan Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin de görüştü.
Herzog - Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
POLİTİKA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog için Beştepe'de resmi karşılama töreni
Dün, 16:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала