https://tr.sputniknews.com/20220310/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-gorustu-1054606322.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan ile bir... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T15:37+0300

2022-03-10T15:37+0300

2022-03-10T15:37+0300

politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

türkiye

azerbaycan

ilham aliyev

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi.Aliyev'i Esenboğa Havalimanı'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve yetkililer karşıladı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde buluşan Erdoğan ve Aliyev, bölgede yaşanan gelişmeleri ele alırken, Rusya'nın Ukrayna operasyonlarına ilişkin de görüştü.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, türkiye, azerbaycan, ilham aliyev