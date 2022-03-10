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https://tr.sputniknews.com/20220310/domuzdan-insana-ilk-kalp-naklinin-yapildigi-kisi-2-ay-sonra-hayatini-kaybetti-1054589645.html
Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı kişi, 2 ay sonra hayatını kaybetti
Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı kişi, 2 ay sonra hayatını kaybetti
ABD'nin Maryland eyaletindeki domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hastanın 2 ay sonra hayatını kaybettiği açıklandı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T09:54+0300
2022-03-10T09:54+0300
dünya
david bennett
domuz
kalp
nakil
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7 Ocak’ta naklin yapıldığı David Bennett’in sağlık durumu son günlerde kötüleşti. Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett’in bugün öldüğünü ancak ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini duyurdu. Hastane sözcüsü Deborah Kotz, ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığını, araştırmacıların Bennett’in ölümünü inceleyerek, araştırma sonuçlarını hakemli bir dergide yayımlayacaklarını kaydetti. Kalp nakli ameliyatını yapan Dr. Bartley Griffith yaptığı açıklamada, Bennett’in sonuna kadar mücadele eden cesur bir hasta olduğunu, ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Türler arası organ nakli uzmanı ve hastanın iyileşme sürecinde rol alan Dr. Muhammad Mohiuddin de yaptığı açıklamada, bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendiklerini aktardı. Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı. Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti
https://tr.sputniknews.com/20220114/domuzdan-insana-yapilan-ilk-kalp-naklinde-etik-tartismasi-sabikali-olmamasi-bir-kriter-mi-1052738327.html
https://tr.sputniknews.com/20220128/bir-ilke-imza-atan-musluman-doktor-domuz-kalbinin-insana-basariyla-naklinin-sirri-kokainde-1053228576.html
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david bennett, domuz, kalp, nakil

Domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı kişi, 2 ay sonra hayatını kaybetti

09:54 10.03.2022
© Fotoğraf : https://www.medschool.umaryland.edu/ABD'nin Maryland Tıp Merkezi'nde genetiği değiştirilmiş domuz kalbini bir insana başarıyla naklederek bir ilke imza atan ekibin eşbaşkanı Bartley P. Griffith, hasta David Bennett ile poz verirken
ABD'nin Maryland Tıp Merkezi'nde genetiği değiştirilmiş domuz kalbini bir insana başarıyla naklederek bir ilke imza atan ekibin eşbaşkanı Bartley P. Griffith, hasta David Bennett ile poz verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© Fotoğraf : https://www.medschool.umaryland.edu/
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ABD'nin Maryland eyaletindeki domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hastanın 2 ay sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
7 Ocak’ta naklin yapıldığı David Bennett’in sağlık durumu son günlerde kötüleşti. Maryland Üniversitesi Hastanesi, Bennett’in bugün öldüğünü ancak ölüm nedeninin henüz kesinleşmediğini duyurdu.
Hastane sözcüsü Deborah Kotz, ölüm saatinde tespit edilen belirli bir neden bulunmadığını, araştırmacıların Bennett’in ölümünü inceleyerek, araştırma sonuçlarını hakemli bir dergide yayımlayacaklarını kaydetti.
ameliyathane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2022
DÜNYA
Domuzdan insana yapılan ilk kalp naklinde 'etik tartışması': Sabıkalı olmaması bir kriter mi?
14 Ocak, 13:08
Kalp nakli ameliyatını yapan Dr. Bartley Griffith yaptığı açıklamada, Bennett’in sonuna kadar mücadele eden cesur bir hasta olduğunu, ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.
Türler arası organ nakli uzmanı ve hastanın iyileşme sürecinde rol alan Dr. Muhammad Mohiuddin de yaptığı açıklamada, bağışıklık sistemi yeteri kadar bastırıldığında genetik olarak değiştirilmiş domuz kalbinin insan vücudunda iyi çalıştığını öğrendiklerini aktardı. Mohiuddin, türler arası organ nakli konusunda iyimser olduklarını ve klinik deneylerini sürdüreceklerini vurguladı.
ABD'nin Maryland Tıp Merkezi'nde genetiği değiştirilmiş domuz kalbini bir insana başarıyla naklederek bir ilke imza atan ekip - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
YAŞAM
Bir ilke imza atan Müslüman doktor: Domuz kalbinin insana başarıyla naklinin sırrı kokainde
28 Ocak, 11:39
Kalp krizi geçmişi ve düzensiz kalp atışları nedeniyle insan kalbi nakledilemeyen Bennett’e 7 Ocak’ta, hücrelerinde aşırı hızlı organ reddinden sorumlu olan bir şekeri çıkarmak için gen düzenlemesi geçirmiş bir domuzun kalbi nakledilmişti
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