https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbullular-toplu-tasimaya-yoneldi-trafik-yogunlugu-yuzde-31--1054588434.html

İstanbullular toplu taşımaya yöneldi: Trafik yoğunluğu yüzde 31

İstanbullular toplu taşımaya yöneldi: Trafik yoğunluğu yüzde 31

İstanbul’da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T09:24+0300

2022-03-10T09:24+0300

2022-03-10T09:24+0300

türkiye

kar

kar yağışı

istanbul

toplu taşıma

trafik

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Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi.İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda trafik saat 08.00’da yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-beklenen-kar-basladi-1054587280.html

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kar, kar yağışı, istanbul, toplu taşıma, trafik