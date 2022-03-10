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https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbullular-toplu-tasimaya-yoneldi-trafik-yogunlugu-yuzde-31--1054588434.html
İstanbullular toplu taşımaya yöneldi: Trafik yoğunluğu yüzde 31
İstanbullular toplu taşımaya yöneldi: Trafik yoğunluğu yüzde 31
İstanbul’da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle... 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T09:24+0300
2022-03-10T09:24+0300
türkiye
kar
kar yağışı
istanbul
toplu taşıma
trafik
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Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi.İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda trafik saat 08.00’da yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220310/istanbulda-beklenen-kar-basladi-1054587280.html
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kar, kar yağışı, istanbul, toplu taşıma, trafik

İstanbullular toplu taşımaya yöneldi: Trafik yoğunluğu yüzde 31

09:24 10.03.2022
© DHAİstanbul - Kar - Kar yağışı
İstanbul - Kar - Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© DHA
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İstanbul’da sabah saatlerinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yerler beyaza büründü. Sabah işe gitmek isteyenler dik yokuşlarda güçlükle ilerledi. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçlarının yerine toplu taşımayı tercih etti. İBB Trafik Yoğunluğu haritasında saat 08.00’de trafik yoğunluğu yüzde 31 olarak ölçüldü.
Yetkililerin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
İşe gitmek için dışarıya çıkanlar kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kağıthane'de dik yokuşlardan çıkanlar güçlükle ilerledi.
İstanbul Valiliği ve Meteoroloji genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşlar, özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası’nda trafik saat 08.00’da yüzde 31 olarak ölçüldü. Kar yağışı pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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İstanbul'da beklenen kar başladı
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