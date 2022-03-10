https://tr.sputniknews.com/20220310/obi-wan-kenobi-dizisinden-ilk-fragman-1054602457.html

'Obi-Wan Kenobi' dizisinden ilk fragman

'Obi-Wan Kenobi' dizisinden ilk fragman

25 Mayıs'ta sevenleriyle buluşacak olan Star Wars: Obi-Wan Kenobi dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Star Wars hayranlarının sabırsızlıkla beklediği dizinin... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T14:03+0300

2022-03-10T14:03+0300

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obi-wan kenobi

yaşam

star wars

dizi

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Disney Plus'ta 25 Mayıs'ta prömiyer yapacak olan Star Wars dizisi 'Obi-Wan Kenobi'nin ilk fragmanı yayınlandı. Ewan McGregor'ın Obi-Wan rolüne döneceği dizide Hayden Christensen de, Darth Vader olan Anakin Skywalker karakterini canlandıracak.2005 yapımı 'Yıldız Savaşları: Sith'in İntikamı'ndan 10 yıl sonrasında geçtiği belirtilen dizide ayrıca Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine ve Rory Ross gibi isimler de yer alıyor. Dizinin hikâye detayları gizli tutuluyor.Akademi ödüllü John Williams’ın müziklerini bestelediği Obi-Wan Kenobi, 25 Mayıs 2022’de Disney+’ta başlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220210/obi-wan-kenobi-dizisinin-yayin-tarihi-belli-oldu-1053702971.html

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obi-wan kenobi, star wars, dizi