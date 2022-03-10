Canlı | Rus Dışişleri: Yaptırımlar, Rusya'nın Avrasya'daki partnerlerine 'balyoz darbesi' indirecek

Rusya'ya Batı'dan ekonomik yaptırımlar sürerken Rusya Dışişleri, Avrasya'daki partnerlerinin Batılı ülkelerin uyguladıkları yaptırımlardan 'balyoz darbesiyle' etkileneceğini vurguladı. Ayrıca Reuters haber ajansı Facebook'un, Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' dahil Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin vereceğini açıkladı.
Rusya- Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye arabuluculuğundaki önemli temaslarla devam etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke ekonomisine ilişkin gerçekleştirilen toplantıda, ortaya çıkan problemlerin her birini aşacaklarını söyledi ve “Vatandaşlarımız, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını anlayacaklar” dedi.
Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği'ne tahıl ürünleri ithalatını yasaklama kararı aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin operasyonun başından bu yana Ukrayna'ya ait neredeyse 3 bin askeri tesisi imha ettikleri bilgisini verdi. Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov, Mariupol’deki hastane binası yakınında mizansen patlamalar düzenlendiğini açıkladı.
Rusya, Ukrayna’dan sivillerin Rusya'ya tahliyesi için her gün sabah 10:00'dan itibaren tek taraflı olarak insani koridorlar açacağını açıkladı.
04:56 11.03.2022
Ukrayna, Rusya ile çatışmalar nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, çatışmalar nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.
Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.
Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır" dedi.
02:44 11.03.2022
Goldman Sachs, Rusya'dan çekileceğini duyurdu
ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs şirket sözcüsü, "Goldman Sachs, Rusya'daki işini lisans gerekliliklerine uygun olarak kapatıyor" açıklamasını yaptı. Goldman Sachs, ülkede çalışan çalışan sayısı hakkında ayrıntı vermedi.
02:22 11.03.2022
Amerikan bankası JP Morgan Chase, Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan JP Morgan Chase, Rusya'daki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.
02:02 11.03.2022
Zelenskiy: Ukrayna'da kimyasal silah veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da kimyasal silah veya başka bir kitle imha silahı geliştirilmediğini savundu.
ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik laboratuvarları hakkında konuşan Zelenskiy, "Birçoğu Sovyet döneminden kaldı ve olağan bilimle uğraşıyorlar. Askeri teknolojilerle değil, olağan bilimle. Biz düzgün insanlarız. Hiç kimse topraklarımızda kimyasal silah veya başka bir kitle imha silahı geliştirmiyor" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da ABD Savunma Bakanlığı’nın finanse ettiği biyolojik araştırma laboratuvarlarıyla ölümcül patojenlerin dağıtımı için gizli bir mekanizma oluşturulmasının amaçlandığını söylemişti. Daha önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ukrayna’da biyolojik araştırma tesislerinin bulunduğu itiraf etmiş, Kiev ve Washington'un sözkonusu tesislerdeki materyallerin Rus güçlerinin eline geçmesini önlemek için çalıştığını belirtmişti.
01:42 11.03.2022
Reuters: Facebook, Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' dahil Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin verecek
Reuters, Meta'nın iç yazışmalarından elde ettiği e-mailleri aktararak, platformun nefret söylemi politikasında geçici bir değişiğe gittiğini ve bazı ülkelerde, Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini duyurdu.
İngiliz haber ajansı Reuters, Meta'nın bünyesinde yer alan Facebook ve Instagram platformlarındaki içerik moderatörlerine gönderilen bir dizi iç yazışma e-maillerini paylaştı.
Habere göre sosyal medya şirketi, Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko için ölüm çağrısı yapan bazı gönderilere geçici olarak izin veriyor.
Bir emailde yer alan ve şirketin nefret söylemi politikasında geçici değişikliği içeren bir yazışmaya göre, liderlere yönelik yapılan bu ölüm çağrılarına, başka hedefler ya da yer veya yöntem gibi ‘iki güvenilirlik göstergesi’ içermediği sürece, izin verilecek.
Emailde, 'açıkça Ukrayna işgalinden bahseden paylaşımlarda, Ruslara karşı şiddet çağrılarına da izin verileceği' belirtildi. Rus askerlerine yönelik şiddet çağrılarının, Rus ordusunun vekili olduğu nedeniyle izin verileceği ifade edilirken, bunun savaş esirleri için geçerli olmayacağı yazıldı.
Meta, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
'Yasak olan sağcı Azov taburunu öven paylaşımlara da izin verilecek'
Geçici politika değişikliklerinin; Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için geçerli olacağı belirtildi.
ABD'deki haber sitesi The Intercept'te yer alan habere göre, emailler, normalde yasak olan sağcı Azov taburunu öven paylaşımlara da izin verileceğini gösterdi.
Meta sözcüsü Joe Osborne daha önce şirketin "şimdilik, Azov taburunu kesinlikle Ukrayna'yı savunma veya Ukrayna Ulusal Muhafızların'ın bir parçası olarak rollerini övmeye dair bir istisna yaptığını" öne sürmüştü.
01:34 11.03.2022
Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları nedeniyle BMGK'yı toplantıya çağırdı
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD'nin Ukrayna'daki laboratuvarlarda yürüttüğü askeri ve biyolojik faaliyetleri tartışmak üzere BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdı.
01:34 11.03.2022
Rus Dışişleri: Yaptırımlar, Rusya'nın Avrasya'daki partnerlerine 'balyoz darbesi' indirecek
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Moskova'nın Avrasya'daki partnerlerinin Batılı ülkelerin uyguladıkları yaptırımlardan 'balyoz darbesiyle' etkileneceğini vurguladı.
İzvestiya gazetesine demeç veren Pankin, "Elbette Rusya'ya yaptırımlar, müttefiklerimizi, Avrasya coğrafyasındaki en yakın ekonomik ve ticari partnerlerimizi seken mermi gibi değil, balyoz gibi vuracak. Rusya'nın yaşayacağı zorlukların partnerlerimiz için de dalgalar oluşturacağı anlaşılıyor. Burada Moskova, Avrasya'dan sadece Avrasya Ekonomik Birliği üyelerini değil, Asya Pasifik'i içeren daha geniş coğrafyayı anlıyor" dedi.
Bu hasarın giderilmesi için büyük kaynağa ihtiyaç olacağını, Avrasyalı partnerlerin dayanışma içinde olacağını ve bu zor zamanlarda ayakta kalmayı başaracaklarını beklediklerini anlatan Pankin, ulusal para birimleriyle ödemeler, finansman için bölgesel kalkınma bankalarını sürece dahil etme imkanı gibi çok sayıda araca sahip olduklarını altını çizdi.
Yaptırımlar konusunda henüz en kötü senaryoyu görmemiş olabileceklerini kaydeden Pankin, Avrupa'nın da yaptırımlardan etkileneceğini, ancak bunun enerji alanında olmayacağını, zira Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtti.
Yaptırımlara verilen yanıtların gerçek zamanlı olarak ve etraflıca düşünülerek alındığını söyleyen Pankin, "Elbette, hasım ülkelerin eylemlerine karşı simetrik olarak hareket edeceğiz. Bunu yaparken ölçülü şekilde pragmatik olmaya, karşı tarafların yaptığı gibi kendimize geri dönüşü olmayan zarar vermemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İzvestiya gazetesine demeç veren Pankin, "Elbette Rusya'ya yaptırımlar, müttefiklerimizi, Avrasya coğrafyasındaki en yakın ekonomik ve ticari partnerlerimizi seken mermi gibi değil, balyoz gibi vuracak. Rusya'nın yaşayacağı zorlukların partnerlerimiz için de dalgalar oluşturacağı anlaşılıyor. Burada Moskova, Avrasya'dan sadece Avrasya Ekonomik Birliği üyelerini değil, Asya Pasifik'i içeren daha geniş coğrafyayı anlıyor" dedi.
Bu hasarın giderilmesi için büyük kaynağa ihtiyaç olacağını, Avrasyalı partnerlerin dayanışma içinde olacağını ve bu zor zamanlarda ayakta kalmayı başaracaklarını beklediklerini anlatan Pankin, ulusal para birimleriyle ödemeler, finansman için bölgesel kalkınma bankalarını sürece dahil etme imkanı gibi çok sayıda araca sahip olduklarını altını çizdi.
Yaptırımlar konusunda henüz en kötü senaryoyu görmemiş olabileceklerini kaydeden Pankin, Avrupa'nın da yaptırımlardan etkileneceğini, ancak bunun enerji alanında olmayacağını, zira Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtti.
Yaptırımlara verilen yanıtların gerçek zamanlı olarak ve etraflıca düşünülerek alındığını söyleyen Pankin, "Elbette, hasım ülkelerin eylemlerine karşı simetrik olarak hareket edeceğiz. Bunu yaparken ölçülü şekilde pragmatik olmaya, karşı tarafların yaptığı gibi kendimize geri dönüşü olmayan zarar vermemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
00:33 11.03.2022
THY: Ruslara bilet satışında kısıtlama getirilmedi
Türk Hava Yolları, Rusya vatandaşlarına bilet satışında herhangi bir kısıtlama getirilmediğini açıkladı.
THY, "Şu anda bu tür kısıtlamalar olduğuna dair bilgi sahibi değiliz. Rusya vatandaşları, önceden olduğu gibi, resmi sitemizde her yönde bilet alabilir ya da bunu telefonla yapabilir" ifadelerini kullandı.
THY, "Şu anda bu tür kısıtlamalar olduğuna dair bilgi sahibi değiliz. Rusya vatandaşları, önceden olduğu gibi, resmi sitemizde her yönde bilet alabilir ya da bunu telefonla yapabilir" ifadelerini kullandı.
00:28 11.03.2022
OPCW'deki Rus temsilci: Moskova, Kiev rejiminin nefret eylemlerini engelleyerek çok sayıda hayat kurtardı
Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilcisi Aleksandr Şulgin, Moskova'nın Kiev'in provokasyonları hakkında uyarılarda bulunarak Kiev rejiminin nefret eylemlerinin önüne geçtiğini ve çok sayıda insanın hayatını kurtardığını belirtti.
00:21 11.03.2022
00:17 11.03.2022
ABD'nin farklı ülkelerde kurduğu 'biyolojik araştırma tesislerini' yetkililere sorduğu için Avrupa Parlamentosu'ndan atılan gazeteci Dilyana Gaytandzhieva: Yalan haber kim şimdi?
Araştırmacı gazeteci ve Ortadoğu muhabiri Dilyana Gaytandzhieva, 4 yıl önce ABD'nin 25 farklı ülkede kurduğu biyolojik araştırma tesislerine ilişkin sorduğu soruyu yeniden gündeme getirdi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, "Ukrayna biyolojik araştırma tesislerine sahip. Rus ordu birliklerinin onların kontrolünü ele geçirmeye çalışabileceklerinden endişe duyuyoruz, bu nedenle bu araştırma içeriklerinin herhangi birinin Rus kuvvetlerinin eline geçmesini nasıl önleyeceğimiz konusunda Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz" açıklamasının ardından Twitter üzerinden Gaytandzhieva açıklama yaptı.
2018'de Gaytandzhieva, ABD Sağlık Bakan Yardımcısı’na Rusya, Çin ve İran etrafında 25 ülkede Pentagon tarafından kurulan tesislerle ilgili soru sorduğu anları paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"4 yıl önce, dünya çapında 25 ülkede Pentagon tarafından finanse edilen biyo-laboratuarlar konusunda ABD Sağlık Bakan Yardımcısı ile yüzleştiğim için Avrupa Parlamentosu'ndan dışarı atıldım. ABD medyası tarafından "sahte haber" olarak ilan edildi. Yalan haber kim şimdi?
23:56 10.03.2022
Pentagon: Ukrayna'ya Patriot sistemleri konuşlandırılması gündemde yok
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'da Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının gündemlerinde olmadığını açıkladı.
Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Patriot sistemlerinin konuşlandırılması için Ukrayna'da bu sistemleri kullanabilecek ABD'li askerlerin bulunması gerektiğine dikkat çekilerek "ABD'li askerlerin Ukrayna'da savaşmayacağını çok açık bir şekilde belirttik" ifadelerine yer verildi.
Pentagon'dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Patriot sistemlerinin konuşlandırılması için Ukrayna'da bu sistemleri kullanabilecek ABD'li askerlerin bulunması gerektiğine dikkat çekilerek "ABD'li askerlerin Ukrayna'da savaşmayacağını çok açık bir şekilde belirttik" ifadelerine yer verildi.
23:37 10.03.2022
Disney, Ukrayna’daki durum nedeniyle Rusya’daki çalışmalarını askıya aldı
Disney, Ukrayna’daki durum bağlamında, Rusya’daki çalışmalarını askıya aldığını duyurdu. Karar, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve üretimi ve National Geographic dergisinin çalışmaları gibi farklı faaliyet alanlarını kapsıyor.
Açıklamada, “Faaliyetimizin bazı alanları derhal askıya alınıyor” ifadesine yer verildi.
Şirket, Rusya’daki çalışanlarının işini kaybetmeyeceğini kaydetti.
23:27 10.03.2022
Twitter, Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nin paylaşımını sildi
Twitter, Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği’nin Ukrayna’da yayılan ‘sahte bir haber’le ilgili yaptığı paylaşımı, ‘kurallara ihlal’ gerekçesiyle sildi.
Büyükelçilik, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Batı medyasının Rusya’nın hastaneye saldırdığı iddiasıyla bağlantılı olarak, ‘hamile kadın olarak gösterilen kişinin kimliğiyle ilgili yapılan paylaşımlara yanıt verdi:
Söz konusu kişiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Hayır, gerçekten de Ukraynalı kadın, hamile güzellik bloggerı Marianna Podgurskaya. Aslında fotoğraflarda her iki hamile kadının rollerini de oynadı. Ve ilk fotoğraflar, aslında kurtarıcı ya da olayın tanığı olan bir kişi tarafından değil, ünlü propagandacı fotoğrafçı Evgeniy Maloletka tarafından çekilmiştir.”
Ancak Twitter, "Bu tweet Twitter kurallarını ihlal etti" ifadesiyle İngiltere Büyükelçiliği’nin söz konusu paylaşımı sildi.
23:20 10.03.2022
Stellantis Rusya’yla ithalat ve ihracatı askıya aldı
Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis, Rusya’nın Kaluga şehrindeki fabrikasında üretilen hafif ticari araçların (LCV) ihracatını ve Rusya’ya araba teslimatını lojistik sorunlar nedeniyle askıya aldı.
Stellantis şirketinden yapılan açıklamada, “Tedarik zincirindeki kesintiler nedeniyle Rusya’dan LCV ihracatı ve Rusya’ya otomobil ithalatı askıya alındı. Durumu günlük olarak takip ediyoruz. Teslimatları yeniden başlatmak için en iyi çözümler bulmaya çalışıyoruz” ifadesine yer verildi.
23:15 10.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bugün Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro’dan 125 kardeşimiz daha yola çıktı, tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719 oldu
22:57 10.03.2022
Interpol Genel Sekreterliği: Rusya'nın üyeliğiyle ilgili karar alma yetkisine sahip değiliz
Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreterliği, Rusya'nın üyelikten çıkarılması yönündeki talepleri kabul veya reddetme yetkisine sahip olmadığını, bu konuyu karara bağlama yetkisinin Interpol Genel Kurulu'na ait olduğunu açıkladı.
"Siyasi düzeyde, Rusya'nın Interpol ağından çıkarılması yönünde çağrılar yapıldı. Buna paralel olarak, dünyanın dört bir yanından kolluk kuvvetleri liderleri de bilgi alışverişinin kesilmesi halinde ciddi güvenlik sorunları yaşanacağının altını çizerek Interpol aracılığıyla Rusya ile işbirliğinin devam etmesini talep etti" denen açıklamada, Rusya'yla işbirliğinin devam edeceği ancak artık Moskova'nın üye ülkelere doğrudan talep gönderemeyeceği, bunu Interpol kurallarına uygunluğun denetlenmesi için Genel Sekreterlik üzerinden yapılacağı kaydedildi.
22:51 10.03.2022
Kalın: Türkiye, Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmak istiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , Türkiye’nin Batı tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin "Şu anda Rusya’ya yaptırımlar uygulamayı düşünmüyoruz. Çünkü güven kanalını açık tutmak istiyoruz. Ruslarla iletişim hatlarını açık tutmak istiyoruz. Ve tabii ki ekonomimizin etkilenmesini istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
22:43 10.03.2022
IAEA: Nükleer güvenlik konusunda Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurduk
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, nükleer güvenlik konusunda Rusya ve Ukrayna arasında en üst düzeyde doğrudan diyalog kurmayı başardıklarını belirtti.
Grossi, Viyana’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Başlıca amacım en üst düzeyde doğrudan diyalog kurmaktı. Önerilen eylemlerle ilgili anahtar mesajları iletmek çok önemli. Bunu başardık. İyi görüşmelerimiz oldu. Zordu ama ciddiydi. Bu görüşmelerde, yapma niyetinde olduğumuz şeylerle ilgili konuştuk” ifadesini kullandı.
Grossi, “Her iki taraf, girişimimizin, fikrimizin takip edilmeye değer olduğu konusunda hemfikir. Bir şeylerin yapılması gerekiyor. Her iki taraf, bu fikrin uygulanması konusunda anlaşmaya varmak için IAEA ile çalışmaya ve işbirliği yapmaya hazır. Ukrayna ve Rusya, bizimle çalışma niyetinde, bizimle çalışmayı kabul ettiler ve bunu yapmaya hazırlar” dedi.
22:28 10.03.2022
Almanya'da bulunan 'Iatros Klinik' isimli özel hastane, Rusya ve Belarus vatandaşlarını tedavi etmeyeceğini açıkladı
Almanya Münih'te bulunan 'iatros klinik' isimli bir özel hastane, 'bir sonraki duyuruya kadar Rusya ve Belarus vatandaşlarını tedavi etmeyeceğini' duyurdu.
Bild'in aktardığına göre, Münih'teki özel klinik, Rus ve Belarusluları tedavi etmeyeceğini duyurması üzerine gelen tepkilerin ardından "Niyetimiz Ukrayna halkına sempati göstermekti. Bu açıkladığımızda sonuna kadar düşünülmemişti. Eleştirileri tamamen kabul ediyoruz. Hastaları kökenleri nedeniyle ayrımcılık yapmaktan veya dışlamaktan uzağız. Bu izlenimi verdiğimiz için özür dileriz" açıklamasını yaptı.
Ayrıca klinik, Ukrayna'daki çalışmalarını desteklemek için Sınır Tanımayan Doktorlara 10 bin euro bağışladı.