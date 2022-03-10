Canlı | Rus Dışişleri: Yaptırımlar, Rusya'nın Avrasya'daki partnerlerine 'balyoz darbesi' indirecek

Reuters: Facebook, Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' dahil Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin verecek

Reuters, Meta'nın iç yazışmalarından elde ettiği e-mailleri aktararak, platformun nefret söylemi politikasında geçici bir değişiğe gittiğini ve bazı ülkelerde, Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin vereceğini duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, Meta'nın bünyesinde yer alan Facebook ve Instagram platformlarındaki içerik moderatörlerine gönderilen bir dizi iç yazışma e-maillerini paylaştı.

Habere göre sosyal medya şirketi, Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko için ölüm çağrısı yapan bazı gönderilere geçici olarak izin veriyor.

Bir emailde yer alan ve şirketin nefret söylemi politikasında geçici değişikliği içeren bir yazışmaya göre, liderlere yönelik yapılan bu ölüm çağrılarına, başka hedefler ya da yer veya yöntem gibi ‘iki güvenilirlik göstergesi’ içermediği sürece, izin verilecek.

Emailde, 'açıkça Ukrayna işgalinden bahseden paylaşımlarda, Ruslara karşı şiddet çağrılarına da izin verileceği' belirtildi. Rus askerlerine yönelik şiddet çağrılarının, Rus ordusunun vekili olduğu nedeniyle izin verileceği ifade edilirken, bunun savaş esirleri için geçerli olmayacağı yazıldı.

Meta, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

'Yasak olan sağcı Azov taburunu öven paylaşımlara da izin verilecek'

Geçici politika değişikliklerinin; Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Rusya ve Ukrayna için geçerli olacağı belirtildi.

ABD'deki haber sitesi The Intercept'te yer alan habere göre, emailler, normalde yasak olan sağcı Azov taburunu öven paylaşımlara da izin verileceğini gösterdi.

Meta sözcüsü Joe Osborne daha önce şirketin "şimdilik, Azov taburunu kesinlikle Ukrayna'yı savunma veya Ukrayna Ulusal Muhafızların'ın bir parçası olarak rollerini övmeye dair bir istisna yaptığını" öne sürmüştü.