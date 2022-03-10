https://tr.sputniknews.com/20220310/selda-bagcandan-sahne-kiyafeti-elestirisi-korkunc-buluyorum-biz-nasil-bu-gunlere-geldik--1054599503.html

Selda Bağcan'dan sahne kıyafeti eleştirisi: Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik?

Selda Bağcan'dan sahne kıyafeti eleştirisi: Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik?

Türk halk müziğinin sevilen ismi Selda Bağcan, ünlü isimlerin sahne kıyafetlerine yönelik konuştu. Bağcan, “Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T13:30+0300

2022-03-10T13:30+0300

2022-03-10T13:42+0300

selda bağcan

yaşam

sahne kıyafeti

gülşen

hazal kaya

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Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü dolayısıyla Selda Bağcan konseri organize etti. Meslekte 50. yılını dolduran Selda Bağcan 8 Mart’ta kapsamındaki konserini Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi. ‘Eşitlik Yolunda 50.Yıl’ isimli konserde salonu dolduran binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.‘8 Mart benim için önemli’Konser öncesi kuliste açıklamalar yapan usta sanatçı Bağcan, “8 Mart Emekçi Kadınlar Günü çalışma saatlerini 8 saate indirmek için protesto yapıyorlar ve o protestoda iki kadın öldürülüyor. O yüzden önemli bir gün ben zaten 14 Şubat, 23 Nisan gibi özel günleri çok severim. Bu günlerde konser yapmaktan çok haz duyarım. Kadına şiddet ve cinayetler için bir şarkımız var bu konserde söyleyeceğim. Şarkımızın adı ‘Yaz gazeteci yaz’ son kısmını güncel olaylara dayanarak değiştiriyorum. Burada da İstanbul Sözleşmesi’nden bahsedeceğim” diye konuştu.‘Bergen ile hiç tanışmadık ama sesini çok beğenirdim’Bergen filmini merak ettiğini belirten Bağcan, “Bergen ile hiç tanışmadık ama ben de sesini çok beğenirdim. Ben zaten arabesk söyleyenleri çok beğeniyorum. Bergen filmini çok merak ediyorum. Sinemaya gidemesem bile televizyonlara düştüğünde izlerim. Sinemaya gitme gibi bir lüksüm olmuyor hiç öyle bir vakit yok” ifadelerini kullandı.‘Hazal Kaya’nın oyunculuğunu çok beğendim’Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin birinci bölümünü izlediğini aktaran Bağcan, “Aslında ismi ‘Pera Palas’ta Bir Gece’ olsaydı daha güzel olurdu çok beğendim. Hazal Kaya’nın oyunculuğunu çok beğendim. Beğenmeyen eleştireni de çok ayıpladım. Bir defa olağanüstü bir senaryo içinde Atatürk var ve kurtuluşa giden günler anlatılıyor, muhteşem bir senaryosu var” dedi.‘Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz’Ünlü isimlerin sahne kıyafetlerine yönelik de konuşan Bağcan, “Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik bilemiyorum. Ben geçenlerde ‘son muhafazakârım’ dedim, gerçekten öyle, sahneye 50 yıldır çıkıyorum. Ben 20 yaşında sahneye çıktım ama öyle giyinmedim. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Çok da fazla yüklenmek istemiyorum onların tercihi o ama ben bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz” diye konuştu.

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selda bağcan, sahne kıyafeti, gülşen, hazal kaya