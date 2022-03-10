https://tr.sputniknews.com/20220310/silivride-5-bin-yillik-tumulusun-bulundugu-bolge-arkeolojik-sit-alani-oldu-1054606591.html

Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge arkeolojik sit alanı oldu

Silivri'de 5 bin yıllık tümülüsün bulunduğu bölge arkeolojik sit alanı oldu

İstanbul'un Silivri ilçesindeki 5 bin yıllık tümülüs, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı, bulunduğu bölge ise 1. derece arkeolojik sit alanı ilan... 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T15:50+0300

2022-03-10T15:50+0300

2022-03-10T15:55+0300

silivri

türkiye

mezar

sit alanı

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İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Çanta/Fatih Mahallesi'nde yer alan 5 mezar ve duvar kalıntıları açığa çıkarılan, MÖ 3 bin yılına tarihlenen kurgan tipi tümülüsün, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verildi.Tümülüsün korunma grubunun 1. grup olarak belirlenmesi, rölövesinin hazırlanarak iletilmesi, bulunduğu yerin 1. derece arkeolojik sit olarak tescili, sit sınırlarının belirlenmesi için çalışmaların yapılması, kalıcı koruma tedbirleri ve sergilenmesine ilişkin projelerin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma bölge Kurulu'na iletilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210913/antik-dunyanin-2-buyuk-tumulusu-gordion-antik-kentinde-unescodan-incelemeler-icin-heyet-geldi-1048858933.html

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silivri, mezar, sit alanı