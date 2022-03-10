https://tr.sputniknews.com/20220310/volkswagen-elektrikli-minibusu-id-buzzi-tanitti-1054594867.html

Volkswagen, elektrikli minibüsü ID. Buzz'ı tanıttı

Volkswagen, elektrikli minibüsü ID. Buzz'ı tanıttı

Volkswagen elektrikli modellerine bir yenisini ekledi. Markanın retro tasarım ayrıntılarıyla dikkat çeken modeli ID. Buzz tanıtıldı. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T12:05+0300

2022-03-10T12:05+0300

2022-03-10T12:25+0300

volkswagen (vw)

satış

elektrikli araç

minibüs

lansman

tanıtım

yaşam

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Volkswagen'in merakla beklenen elektrikli minibüsü ID. Buzz'ın lansmanı gerçekleştirildi.Markanın ikonik modeli T1'den ilham alınan elektrikli ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo ilk olarak 2017 yılında konsept olarak karşımıza çıkmıştı.Volkswagen'in ID serisinin diğer üyeleri gibi Buzz da MEB platformu üzerinde yükseliyor.Sonbaharda pi̇yasadaAracın ilk olarak beş koltuklu modeli yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak. Standart aks mesafeli altı koltuklu model yine yıl içinde satışa çıkacak. Uzun aks mesafeli yedi koltuklu versiyon ise gelecek yıl satışta olacak.Piyasaya ilk çıkacak serviyonda 77 kWs batarya paketi bulunacak. Ancak VW sürüş menziliyle ilgili henüz bir bilgi paylaşmadı. Lityum iyon batarya 11 kW'lık şarj istasyonlarından (AC) doldurulabiliyor. Hızlı şarj istasyonlarından ise 170 kW'a kadar destekliyor. Hızlı şarj desteğiyle araç 30 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80 şarja ulaşıyor.Batarya, 201 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoruna gücünü sağlıyor. Ayrıca model 145 km/s hızla sınırlandırılmış.NTV'nin aktardığına göre ID. Buzz'ın aerodinamik tasarımı, sürtünme katsayısını 0,285 - 0,29 seviyesine indirirerek bir otomobile yakın duruma getiriyor. Bu da enerji tüketimini azaltırken menzili yükseltiyor. Aracın önündeki büyük logo ve geniş V şekilli ön kaput ikonik modeli hatırlatan ayrıntılar.Lansmanda gösterilen tüm araçlar çift renk ama Volkswagen modelin, yedi tek renk ve dört çift renk tonuyla geleceğini açıklamıştı.Aracın iç mekanı tamamen sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş. Volkswagen'in hakiki deri gibi hissettirdiğini belirttiği direksiyon poliüretandan üretilmiş.Koltuk, zemin ve tavan kaplamalarında ise yüzde 90'ı geri dönüştürülmüş pet şişelerinden, yüzde 10'u okyanustan toplanmış plastiklerden yapılan iplik kullanılmış.Elektrikli minibüsün konsolunda 10 inçlik gösterge paneli bulunurken, bilgi-eğlence ekranı ise 10 veya 12 inç olarak tercih edilebiliyor. Aracın iki tarafında da sürgülü kapılara yer verilmiş.Araçta otonom sürüş desteği, son teknoloji güvenlik sistemleri ve yaya koruması gibi sistemler bulunuyor.

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volkswagen (vw), satış, elektrikli araç, minibüs, lansman, tanıtım