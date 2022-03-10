https://tr.sputniknews.com/20220310/yemende-gecen-ay-yaklasik-2-bin-aile-savas-nedeniyle-yerinden-oldu-1054582123.html

Yemen'de geçen ay yaklaşık 2 bin aile savaş nedeniyle yerinden oldu

Yemen'de geçen ay yaklaşık 2 bin aile savaş nedeniyle yerinden oldu

Yemen hükümeti savaş nedeniyle şubat ayında yaklaşık 2 bin ailenin yerinden edildiğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-10T00:34+0300

2022-03-10T00:34+0300

2022-03-10T00:34+0300

dünya

yemen savaşı

göç

savaş

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Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı rapora göre, ülkede devam eden savaş nedeniyle çatışma bölgelerinden güvenli bölgelerdeki kentlere göç arttı.Şubat ayından 7 bin 953 kişiden oluşan 1934 Yemenli ailenin yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldığı tespit edildi.Göç hareketliliği en çok Marib, Şebve, Hudeyde ve Taiz kentlerinde görüldü.Birleşmiş Milletler (BM) 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de 2022 başından itibaren 23 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220130/bm-yemenliler-agac-yapraklari-yiyerek-hayatta-kalmaya-calisiyor-1053285298.html

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yemen savaşı, göç, savaş