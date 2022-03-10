Türkiye
CANLI | İtalyan Eni, Rusya’dan petrol alımını askıya aldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220310/yemende-gecen-ay-yaklasik-2-bin-aile-savas-nedeniyle-yerinden-oldu-1054582123.html
Yemen'de geçen ay yaklaşık 2 bin aile savaş nedeniyle yerinden oldu
Yemen'de geçen ay yaklaşık 2 bin aile savaş nedeniyle yerinden oldu
Yemen hükümeti savaş nedeniyle şubat ayında yaklaşık 2 bin ailenin yerinden edildiğini duyurdu. 10.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-10T00:34+0300
2022-03-10T00:34+0300
dünya
yemen savaşı
göç
savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054412215_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_818afff436e6b8c7f2f31b76cdbbd4c4.jpg
Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı rapora göre, ülkede devam eden savaş nedeniyle çatışma bölgelerinden güvenli bölgelerdeki kentlere göç arttı.Şubat ayından 7 bin 953 kişiden oluşan 1934 Yemenli ailenin yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldığı tespit edildi.Göç hareketliliği en çok Marib, Şebve, Hudeyde ve Taiz kentlerinde görüldü.Birleşmiş Milletler (BM) 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de 2022 başından itibaren 23 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220130/bm-yemenliler-agac-yapraklari-yiyerek-hayatta-kalmaya-calisiyor-1053285298.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054412215_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_838e412339017e7e05ba1c7229df7107.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yemen savaşı, göç, savaş

Yemen'de geçen ay yaklaşık 2 bin aile savaş nedeniyle yerinden oldu

00:34 10.03.2022
© AFP 2022 / ESSA AHMEDYemen'de savaş
Yemen'de savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / ESSA AHMED
Abone olGoogle news
Yemen hükümeti savaş nedeniyle şubat ayında yaklaşık 2 bin ailenin yerinden edildiğini duyurdu.
Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı rapora göre, ülkede devam eden savaş nedeniyle çatışma bölgelerinden güvenli bölgelerdeki kentlere göç arttı.
Şubat ayından 7 bin 953 kişiden oluşan 1934 Yemenli ailenin yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldığı tespit edildi.
Göç hareketliliği en çok Marib, Şebve, Hudeyde ve Taiz kentlerinde görüldü.
Birleşmiş Milletler (BM) 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de 2022 başından itibaren 23 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirtilmişti.
BM: Yemenliler, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
DÜNYA
BM: Yemenliler, ağaç yaprakları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor
30 Ocak, 18:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала