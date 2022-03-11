https://tr.sputniknews.com/20220311/almanya-futbol-federasyonu-eski-basbakan-schroderin-onursal-uyeligini-iptal-etti-1054642951.html

Almanya Futbol Federasyonu, eski Başbakan Schröder'in onursal üyeliğini iptal etti

Almanya Futbol Federasyonu, eski Başbakan Schröder'in onursal üyeliğini iptal etti

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) eski Başbakan Gerhard Schröder'in onursal üyeliğini iptal etti. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T15:24+0300

2022-03-11T15:24+0300

2022-03-11T15:24+0300

ukrayna krizi

gerhard schröder

almanya

almanya futbol federasyonu (dfb)

rusya

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DFB tarafından yapılan açıklamada, Bonn'da düzenlenen 44. DFB Genel kurulunda delegelerin Schröder'in onursal üyeliğini hemen iptal edilmesine ilişkin karar aldığı belirtildi."Schröder artık DFB'nin onursal üyesi değil" ifadesi kullanılan açıklamada, DFB Başkan yardımcıları Rainer Koch ve Joachim Watzke'nin daha önce, Schröder'in Rus devlet şirketlerindeki görevlerinden veya DFB üyeliğinden ayrılmasını istediği, ancak Schröder'in bunların hiçbirini yerine getirmediği savunuldu.Koch ve Watzke, yaptıkları ortak açıklamada, 'kişisel çıkarları göz önünde bulundurarak savaşa açıkça mesafe koymayan ve ticari faaliyetlerinden gerekli sonuçları çıkarmayan herkesin futbolun ve Alman Futbol Federasyonu'nun değerlerini paylaşamayacağını' iddia etti.Gerhard Schröder'in federasyonun onursal üyesi olmayacağı belirtilen açıklamada, "Fahri üyeliği iptal edildikten sonra da eski Şansölye Gerhard Schröder'den etkisini kullanmasını ve Ukrayna'da barışı desteklemek için elinden geleni yapmasını bekliyoruz" çağrısında bulunuldu.

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gerhard schröder, almanya, almanya futbol federasyonu (dfb), rusya