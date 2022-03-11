https://tr.sputniknews.com/20220311/antalya-konya-yolu-ulasima-acildi-1054644793.html

Antalya-Konya yolu yeniden ulaşıma açıldı

Antalya-Konya yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya-Konya yolu yeniden ulaşıma açıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T16:01+0300

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türkiye

kar

kar yağışı

konya

karayolu

antalya

otoyol

sürücü

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İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya yolunda, 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yol, dün saat 21.00 sıralarında TIR geçişine, sabah saatlerinde de araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol, TIR geçişlerine 18 saat, araç trafiğine ise 9 saat sonra açıldı. Jandarma ekipleri, yolda kalan sürücülere çorba ikram etti. Kar temizleme çalışmaları sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220311/konyayi-cevre-illere-baglayan-kara-yollari-ulasima-kapandi-1054631337.html

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kar, kar yağışı, konya, karayolu, antalya, otoyol, sürücü