https://tr.sputniknews.com/20220311/antalya-konya-yolu-ulasima-acildi-1054644793.html
Antalya-Konya yolu yeniden ulaşıma açıldı
Antalya-Konya yolu yeniden ulaşıma açıldı
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya-Konya yolu yeniden ulaşıma açıldı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T16:01+0300
2022-03-11T16:01+0300
2022-03-11T16:03+0300
türkiye
kar
kar yağışı
konya
karayolu
antalya
otoyol
sürücü
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İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya yolunda, 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yol, dün saat 21.00 sıralarında TIR geçişine, sabah saatlerinde de araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol, TIR geçişlerine 18 saat, araç trafiğine ise 9 saat sonra açıldı. Jandarma ekipleri, yolda kalan sürücülere çorba ikram etti. Kar temizleme çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/konyayi-cevre-illere-baglayan-kara-yollari-ulasima-kapandi-1054631337.html
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kar, kar yağışı, konya, karayolu, antalya, otoyol, sürücü
Antalya-Konya yolu yeniden ulaşıma açıldı
16:01 11.03.2022 (güncellendi: 16:03 11.03.2022) Abone ol
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Antalya-Konya yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya yolunda, 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yol, dün saat 21.00 sıralarında TIR geçişine, sabah saatlerinde de araç trafiğine kapatıldı.
Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol, TIR geçişlerine 18 saat, araç trafiğine ise 9 saat sonra açıldı.
Jandarma ekipleri, yolda kalan sürücülere çorba ikram etti. Kar temizleme çalışmaları sürüyor.