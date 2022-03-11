https://tr.sputniknews.com/20220311/bir-universitenin-adi-degisti-yeni-bir-universite-daha-kuruluyor-1054630489.html

Bir üniversitenin adı değişti, yeni bir üniversite daha kuruluyor

Bir üniversitenin adı değişti, yeni bir üniversite daha kuruluyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi 'İstanbul Topkapı Üniversitesi' oldu. Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafındansa bir vakıf üniversitesi kurulmasına... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T09:41+0300

2022-03-11T09:41+0300

2022-03-11T09:41+0300

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Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kanuna göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" olarak değiştirildi.Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca "Mudanya Üniversitesi" adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kuruldu.Bu üniversite bünyesinde sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulu bulunacak.

https://tr.sputniknews.com/20220309/teklif-kabul-edildi-bir-universitenin-adi-degisti-bir-yeni-universite-kuruluyor-1054554499.html

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