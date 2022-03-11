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Bir üniversitenin adı değişti, yeni bir üniversite daha kuruluyor
Bir üniversitenin adı değişti, yeni bir üniversite daha kuruluyor
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi 'İstanbul Topkapı Üniversitesi' oldu. Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafındansa bir vakıf üniversitesi kurulmasına... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T09:41+0300
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Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kanuna göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" olarak değiştirildi.Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca "Mudanya Üniversitesi" adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kuruldu.Bu üniversite bünyesinde sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulu bulunacak.
https://tr.sputniknews.com/20220309/teklif-kabul-edildi-bir-universitenin-adi-degisti-bir-yeni-universite-kuruluyor-1054554499.html
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türkiye, resmi gazete, üniversite, bursa, istanbul

Bir üniversitenin adı değişti, yeni bir üniversite daha kuruluyor

09:41 11.03.2022
© AAÜniversitelerde boş kontenjan
Üniversitelerde boş kontenjan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi 'İstanbul Topkapı Üniversitesi' oldu. Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafındansa bir vakıf üniversitesi kurulmasına karar verildi.
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanuna göre, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin ismi "İstanbul Topkapı Üniversitesi" olarak değiştirildi.
Bursa Eğitim ve Kültür Vakfınca "Mudanya Üniversitesi" adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kuruldu.
Bu üniversite bünyesinde sanat ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik, mimarlık ve tasarım fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü ve meslek yüksekokulu bulunacak.
Üniversitelerde boş kontenjan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2022
TÜRKİYE
Teklif kabul edildi: Bir üniversitenin adı değişti, bir yeni üniversite kuruluyor
9 Mart, 10:36
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