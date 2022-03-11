https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbul-icin-yeni-kar-uyarisi-bu-gece-ve-yarina-dikkat-1054643441.html
İstanbul için yeni 'kar' uyarısı: 'Bu gece ve yarın tedbir gerekiyor'
İstanbul için yeni 'kar' uyarısı: 'Bu gece ve yarın tedbir gerekiyor'
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ile cumartesi günü aralıklı ve yerel, kuvvetli kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T15:38+0300
2022-03-11T15:38+0300
2022-03-11T15:53+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
kar
uyarı
istanbul
kar yağışı
cumartesi
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre kentte bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı uyarıda şu ifadeler yer aldı:Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ilgili, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/konyayi-cevre-illere-baglayan-kara-yollari-ulasima-kapandi-1054631337.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kar, uyarı, istanbul, kar yağışı, cumartesi
İstanbul için yeni 'kar' uyarısı: 'Bu gece ve yarın tedbir gerekiyor'
15:38 11.03.2022 (güncellendi: 15:53 11.03.2022) Abone ol
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ile cumartesi günü aralıklı ve yerel, kuvvetli kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre kentte bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı uyarıda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ilgili, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.