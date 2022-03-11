https://tr.sputniknews.com/20220311/istanbul-icin-yeni-kar-uyarisi-bu-gece-ve-yarina-dikkat-1054643441.html

İstanbul için yeni 'kar' uyarısı: 'Bu gece ve yarın tedbir gerekiyor'

İstanbul için yeni 'kar' uyarısı: 'Bu gece ve yarın tedbir gerekiyor'

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ile cumartesi günü aralıklı ve yerel, kuvvetli kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı. 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T15:38+0300

2022-03-11T15:38+0300

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

kar

uyarı

istanbul

kar yağışı

cumartesi

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre kentte bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı uyarıda şu ifadeler yer aldı:Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ilgili, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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