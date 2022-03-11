https://tr.sputniknews.com/20220311/rusya-facebookun-rusya-ve-putine-yonelik-nefret-soylemlerini-engellememesi-asirilikci-eylem-1054635336.html

Facebook'tan Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' ve Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin

Facebook'tan Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' ve Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin

Reuters, Meta'nın nefret söylemi politikasında geçici bir değişikliğe gittiğini ve Facebook ve Instagram kullanıcılarına, Ukrayna'daki durum bağlamında Ruslara... 11.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-11T11:50+0300

2022-03-11T11:50+0300

2022-03-11T12:42+0300

ukrayna krizi

rusya

facebook

büyükelçilik

nefret söylemi

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

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İngiliz haber ajansı Reuters, Meta'nın bünyesinde yer alan Facebook ve Instagram platformlarındaki içerik moderatörlerine gönderilen bir dizi iç yazışma e-maillerini paylaştı.Habere göre sosyal medya şirketi, Rusya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko için ölüm çağrısı yapan bazı gönderilere geçici olarak izin veriyor.Bir emailde yer alan ve şirketin nefret söylemi politikasında geçici değişikliği içeren bir yazışmaya göre, liderlere yönelik yapılan bu ölüm çağrılarına, başka hedefler ya da yer veya yöntem gibi ‘iki güvenilirlik göstergesi’ içermediği sürece, izin verilecek.Emailde, 'açıkça Ukrayna işgalinden bahseden paylaşımlarda, Ruslara karşı şiddet çağrılarına da izin verileceği' belirtildi. Rus askerlerine yönelik şiddet çağrılarının, Rus ordusunun vekili olduğu nedeniyle izin verileceği ifade edilirken, bunun savaş esirleri için geçerli olmayacağı yazıldı.Meta: Yine de Rus sivillere yönelik ciddi şiddet çağrılarına izin vermeyeceğizMeta'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Normalde 'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içeren konuşmalar gibi kurallarımızı ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izin verdik. Yine de Rus sivillere yönelik inanılır şiddet çağrılarına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.Neo-Nazi Azov Taburu'nu öven paylaşımlara da izin verilecekGeçici politika değişikliklerinin; Ermenistan, Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna için geçerli olacağı belirtildi.ABD'deki haber sitesi The Intercept'te yer alan habere göre, emailler, normalde yasak olan neo-Nazi Azov Taburu'nu öven paylaşımlara da izin verileceğini gösterdi.Meta sözcüsü Joe Osborne daha önce şirketin 'şimdilik, Azov taburunu kesinlikle Ukrayna'yı savunma veya Ukrayna Ulusal Muhafızların'ın bir parçası olarak rollerini övmeye dair bir istisna yaptığını' öne sürmüştü.Rus Büyükelçiliği: Facebook’un Rusya ve Putin’e yönelik nefret söylemlerini engellememesi ‘aşırılıkçı eylem’Öte yandan Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Facebook’un Rusya ordusu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya karşı nefret söylemlerine yönelik engeli kaldırmasını ‘aşırılıkçı bir eylem’ olarak değerlendirdi.Büyükelçiliğin Telegram’dan yayınladığı açıklamada, “Şirketin eylemleri, ülkemize karşı ilan edilen, kuralsız enformasyon savaşının bir başka kanıtı. ABD yönetiminden Meta’nın aşırılık yanlısı faaliyetlerini durdurması ve sorumluların adalete teslim edilmesi için tedbir almasını talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Facebook’ta kullanıcılar Rusya ile ilgili nefret söylemleri içeren reklamlarla karşılaşıyorBununla beraber Facebook’ta kullanıcıların önüne uluslarla ilgili basmakalıp karakteristik özelliklerin yer aldığı bir reklam çıkıyor.Reklamda Ruslarla ilgili kısımda 'saldırganlık, manipülasyon, toksiklik, baskı, ben merkezli, negatif, ahlaksızlık, şiddet' gibi olumsuz ifadeler yer alıyor.Diğer yandan ABD ve İngiltere için de 'hoşgörü, çok kültürlülük, eşitlik, sıcakkanlılık, açıklık' gibi ifadelere yer veriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220311/donbass-operasyonunda-16-gun-rusya-ukrayna-1054627790.html

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rusya, facebook, büyükelçilik, nefret söylemi, vladimir putin, aleksandr lukaşenko