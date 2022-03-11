https://tr.sputniknews.com/20220311/secim-yasasi-duzenlemesini-ak-parti-ve-mhp-genel-baskan-yardimcilari-birlikte-aciklayacak-1054640725.html
Seçim yasası düzenlemesini AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları birlikte açıklayacak
Seçim yasası düzenlemesini AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları birlikte açıklayacak
AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasası düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi planlanıyor... 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T14:29+0300
2022-03-11T14:29+0300
2022-03-11T14:29+0300
politika
seçim
erken seçim
seçim yasası
siyasi partiler kanunu
seçim ve siyasi partiler yasası
ak parti
mhp
hayati yazıcı
feti yıldız
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AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören çalışmada sona gelindi. Seçim barajını yüzde 7‘ye düşürmeyi hedefleyen çalışma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın birlikte düzenleyeceğiz basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak.AK Parti 24 Haziran seçimleri sonrasında başlattığı Siyasi Partiler Kanunu'nun ve Seçim Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP ile paylaşıldı. MHP ve AK Partili kurmayların çalışması sonucunda son şekil verilen düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor.Seçim barajı yüzde 7 olacakAK Parti’nin ilk taslağında yer alan seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7 veya yüzde 5’e düşürülmesi önerisi, MHP ile yapılan istişareler sonucunda yüzde 7 olarak kararlaştırıldı. AK Parti’nin ilk taslağında yer alan dar bölge ve daraltılmış bölge önerileri ise rafa kaldırıldı. Yine ilk taslakta yer alan ittifaklar için ayrı baraj uygulanması önerisinin de düzenlemenin son şeklinde yer almaması öngörülüyor.Vekil transferi formülüSeçim ve siyasi partiler düzenlemesinde öne çıkan bir diğer başlık ise vekil transferi ile seçime katılma düzenlemesi olacak. Taslak ile siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te 20 milletvekili ile grup kurma şartı kaldırılacak. Partilerin, en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferinin önüne geçilmiş olacak.Muhtar seçimi ayrılmıyorYerel seçimlerde belediye, belediye meclisi ve muhtarlık seçimlerinin aynı anda gerçekleşmesi sonucu geçersiz oy sayısının yüksel olması nedeniyle bu seçimlerin ayrılması da gündeme gelmişti. Fakat bu düzenlemenin yapılabilmesi için Anayasa değişikliği gerekiyor. O nedenle seçim ve siyasi partiler kanunu teklifinde bu düzenlemeye yer verilmeyecek.Seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecekDüzenleme ile yapılacak bir diğer değişiklik ise il seçim kurulu başkanının belirlenmesinde olacak. Mevcutta o ildeki en kıdemli hakim il seçim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Taslak ile, en kıdemli üç hakim arasında kura çekilecek. İl seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecek.Düzenleme bir yıl sonra uygulanacakSeçim yasasında yapılan bir düzenleme yasa gereği Resmi Gazete'de yayınlandıktan bir yıl sonra uygulanabiliyor. Bu süreçten önce gerçekleşecek bir seçimde yeni düzenleme maddeleri uygulanamıyor. Cumhur İttifakı bu düzenleme ile erken seçim tartışmalarına da son vermeyi hedefliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/ak-partili-yazici-cumhurbaskanimiz-degisen-sistemde-ilk-defa-aday-oldu-bir-kusku-soz-konusu-degil-1053657774.html
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Osman Nuri Cerit
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seçim, erken seçim, seçim yasası, siyasi partiler kanunu, seçim ve siyasi partiler yasası, ak parti, mhp, hayati yazıcı, feti yıldız, cumhur ittifakı, tbmm
Seçim yasası düzenlemesini AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları birlikte açıklayacak
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AK Parti ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasası düzenlemesinin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi planlanıyor. Çalışmayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız birlikte açıklayacak.
AK Parti ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik öngören çalışmada sona gelindi. Seçim barajını yüzde 7‘ye düşürmeyi hedefleyen çalışma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın birlikte düzenleyeceğiz basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak.
AK Parti 24 Haziran seçimleri sonrasında başlattığı Siyasi Partiler Kanunu'nun ve Seçim Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyumlu hale getirilme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP ile paylaşıldı. MHP ve AK Partili kurmayların çalışması sonucunda son şekil verilen düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulması bekleniyor.
Seçim barajı yüzde 7 olacak
AK Parti’nin ilk taslağında yer alan seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7 veya yüzde 5’e düşürülmesi önerisi, MHP ile yapılan istişareler sonucunda yüzde 7 olarak kararlaştırıldı. AK Parti’nin ilk taslağında yer alan dar bölge ve daraltılmış bölge önerileri ise rafa kaldırıldı. Yine ilk taslakta yer alan ittifaklar için ayrı baraj uygulanması önerisinin de düzenlemenin son şeklinde yer almaması öngörülüyor.
Vekil transferi formülü
Seçim ve siyasi partiler düzenlemesinde öne çıkan bir diğer başlık ise vekil transferi ile seçime katılma düzenlemesi olacak. Taslak ile siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis'te 20 milletvekili ile grup kurma şartı kaldırılacak. Partilerin, en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu madde ile milletvekili transferinin önüne geçilmiş olacak.
Muhtar seçimi ayrılmıyor
Yerel seçimlerde belediye, belediye meclisi ve muhtarlık seçimlerinin aynı anda gerçekleşmesi sonucu geçersiz oy sayısının yüksel olması nedeniyle bu seçimlerin ayrılması da gündeme gelmişti. Fakat bu düzenlemenin yapılabilmesi için Anayasa değişikliği gerekiyor. O nedenle seçim ve siyasi partiler kanunu teklifinde bu düzenlemeye yer verilmeyecek.
Seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecek
Düzenleme ile yapılacak bir diğer değişiklik ise il seçim kurulu başkanının belirlenmesinde olacak. Mevcutta o ildeki en kıdemli hakim il seçim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu. Taslak ile, en kıdemli üç hakim arasında kura çekilecek. İl seçim kurulu başkanı kura ile belirlenecek.
Düzenleme bir yıl sonra uygulanacak
Seçim yasasında yapılan bir düzenleme yasa gereği Resmi Gazete'de yayınlandıktan bir yıl sonra uygulanabiliyor. Bu süreçten önce gerçekleşecek bir seçimde yeni düzenleme maddeleri uygulanamıyor. Cumhur İttifakı bu düzenleme ile erken seçim tartışmalarına da son vermeyi hedefliyor.