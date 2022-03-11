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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/turkiyenin-kiev-buyukelciligi-tasiniyor-1054648677.html
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği taşınıyor
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği taşınıyor
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi. 11.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-11T17:53+0300
2022-03-11T18:14+0300
ukrayna krizi
kiev
ukrayna
türkiye
büyükelçi
büyükelçilik
taşınmak
tahliye
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle başka bir şehre taşınmasına karar verildi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Büyükelçilik personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi."Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.Öte yandan, Türk elçilik personelinin de Kiev'den ayrıldığı öğrenildi.Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 13 bin 120 Türk vatandaşı da tahliye edildi.Çernivtsi şehri, Batı Ukrayna'da Prut Nehri'nin üst bölümlerinde bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/nariskin-rusya-yeniden-avrupadaki-neo-nazi-yatagini-ortadan-kaldirma-gorevini-yerine-getiriyor---1054646908.html
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kiev, ukrayna, türkiye, büyükelçi, büyükelçilik, taşınmak, tahliye

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği taşınıyor

17:53 11.03.2022 (güncellendi: 18:14 11.03.2022)
© AATürkiye - Ukrayna
Türkiye - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin güvenlik nedeniyle başka bir şehre taşınmasına karar verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Büyükelçilik personelinin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine transfer edilmekte olduğunu bildirdi.
"Kiev Büyükelçiliği'nin kapatılması gibi bir durum söz konusu değil" ifadesini kullanan Bilgiç, personelin transfer edilmekte olduğunu, Büyükelçiliğin Çernivtsi şehrine geçeceğini söyledi.
Öte yandan, Türk elçilik personelinin de Kiev'den ayrıldığı öğrenildi.
Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı şehirlerinden 13 bin 120 Türk vatandaşı da tahliye edildi.

Çernivtsi şehri, Batı Ukrayna'da Prut Nehri'nin üst bölümlerinde bulunuyor.
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