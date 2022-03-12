Türkiye
CANLI | Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: Rusya'ya hava sahamızı kapatmayı tercih etmediğimiz için baskı altındayız
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220312/1054670095.html
İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı
İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı Çekmeköy Meydanı'nda etkili oldu. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T22:35+0300
2022-03-12T22:33+0300
multimedya
istanbul
kar
yağış
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054669865_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f521a24982c5b14e3e5069ec2ab4bad6.jpg
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054669865_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_97cea164fda4d53d48ccb3bc7a636ca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, istanbul, kar, yağış, fotoğraf

İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı

22:35 12.03.2022
Abone olGoogle news
İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı Çekmeköy Meydanı'nda etkili oldu.
© AA

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası&#x27;nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. - Sputnik Türkiye
1/13
© AA

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

© AA

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi. - Sputnik Türkiye
2/13
© AA

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

© AA

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

Çekmeköy ve Sancaktepe&#x27;de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor. - Sputnik Türkiye
3/13
© AA

Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

© AA

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor. - Sputnik Türkiye
4/13
© AA

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

© AA

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı Avrupa Yakası&#x27;nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. - Sputnik Türkiye
5/13
© AA

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

© AA

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe'de İETT otobüsleri yolda kaldı.

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi&#x27;nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe&#x27;de İETT otobüsleri yolda kaldı. - Sputnik Türkiye
6/13
© AA

Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe'de İETT otobüsleri yolda kaldı.

© AA

Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı.

Ümraniye Dudullu Mahallesi&#x27;nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı. - Sputnik Türkiye
7/13
© AA

Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı.

© AA

Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı.

Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı. - Sputnik Türkiye
8/13
© AA

Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı.

© AA

Çekmeköy'de bir vatandaşın oyuncak dozerle karla kaplı yolu açtığı anlar kameralara yansıdı.

Çekmeköy&#x27;de bir vatandaşın oyuncak dozerle karla kaplı yolu açtığı anlar kameralara yansıdı. - Sputnik Türkiye
9/13
© AA

Çekmeköy'de bir vatandaşın oyuncak dozerle karla kaplı yolu açtığı anlar kameralara yansıdı.

© AA

Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli'de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli&#x27;de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. - Sputnik Türkiye
10/13
© AA

Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli'de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

© AA

Bağcılar'ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Bağcılar&#x27;ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. - Sputnik Türkiye
11/13
© AA

Bağcılar'ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

© AA

Şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.

Şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı&#x27;nda da etkisini sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
12/13
© AA

Şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.

© AA

Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi&#x27;ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı&#x27;nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor. - Sputnik Türkiye
13/13
© AA

Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала