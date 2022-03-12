İstanbul'da kar yağışı şiddetini artırdı

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.
Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.
Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.
Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.
TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.
TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.
Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe'de İETT otobüsleri yolda kaldı.
Çekmeköy Hamidiye Mahallesi'nde yolların kaygan olması nedeniyle İETT otobüsü, bir araca çarptı. Ümraniye ve Sancaktepe'de İETT otobüsleri yolda kaldı.
Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı.
Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde kar küreme aracı, sokakta dönüş yapmak isterken bulunduğu yerde sıkıştı.
Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı.
Çamlık ve Madenler mahallelerinde araçlar, yolların karla kaplanması nedeniyle trafikte ilerleyemedi. Vatandaşlar, yolda kalan araçlarını el birliğiyle ilerletmeye çalıştı.
Çekmeköy'de bir vatandaşın oyuncak dozerle karla kaplı yolu açtığı anlar kameralara yansıdı.
Çekmeköy'de bir vatandaşın oyuncak dozerle karla kaplı yolu açtığı anlar kameralara yansıdı.
Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli'de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı ilçelerde buzlanma nedeniyle kayan araçlar kaza yaptı. Sultanbeyli Devlet Hastanesi çevresindeki yollarda da yoğun kar yağışı görüldü. Sultanbeyli'de ana arterlerde araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Bağcılar'ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.
Bağcılar'ın Parseller semtinde İETT otobüsü yolda kayarak, park halindeki araca çarptı. Otobüs, karla kaplı sokakta kaydıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.
Şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.
Şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.
Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.