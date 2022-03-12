https://tr.sputniknews.com/20220312/israilde-bomba-yuklu-arac-patladi-3-yarali-1054657072.html

İsrail’de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

İsrail’de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

İsrail’in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir araç patladı. Korkunç olay sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

israil

bomba yüklü araç

patlama

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İsrail’in Hayfa şehrinin Kiryat Haim Mahallesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama nedeniyle 40 yaşındaki araç sürücünün ağır yaralandığı olayda, yoldan geçen 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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israil, bomba yüklü araç, patlama