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İsrail’de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı
İsrail’de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı
İsrail’in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir araç patladı. Korkunç olay sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
israil
bomba yüklü araç
patlama
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İsrail’in Hayfa şehrinin Kiryat Haim Mahallesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama nedeniyle 40 yaşındaki araç sürücünün ağır yaralandığı olayda, yoldan geçen 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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israil, bomba yüklü araç, patlama

İsrail’de bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

02:13 12.03.2022 (güncellendi: 02:46 12.03.2022)
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İsrail’in Hayfa şehrinde bomba yüklü bir araç patladı. Korkunç olay sonucu 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
İsrail’in Hayfa şehrinin Kiryat Haim Mahallesi'nde bomba yüklü bir araç patladı.


Patlama nedeniyle 40 yaşındaki araç sürücünün ağır yaralandığı olayda, yoldan geçen 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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