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https://tr.sputniknews.com/20220312/istanbul-havalimaninda-357-seferi-iptal-edildi-1054668052.html
THY'nin İstanbul Havalimanı'nda 357 seferi iptal edildi
THY'nin İstanbul Havalimanı'nda 357 seferi iptal edildi
Türk Hava Yolları'nın kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün planlanan uçuşlarda iptal ettiği sefer sayısı... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
thy
istanbul havalimanı
sabiha gökçen havalimanı
kar yağışı
uçuş
iptal
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İstanbul'da 3 gündür etkili olan ve bugün de şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.Bu sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY’nin iptallerine yeni seferler eklendi.THY'nin şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484’e ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220312/sabiha-gokcen-havalimanindaki-13-mart-tarihli-ucuslarda-yuzde-30-azaltma-karari-1054667889.html
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istanbul havalimanı
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thy, istanbul havalimanı, sabiha gökçen havalimanı, kar yağışı, uçuş, iptal

THY'nin İstanbul Havalimanı'nda 357 seferi iptal edildi

20:20 12.03.2022
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© AA
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Türk Hava Yolları'nın kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün planlanan uçuşlarda iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı.
İstanbul'da 3 gündür etkili olan ve bugün de şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi.
Bu sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı’ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY’nin iptallerine yeni seferler eklendi.
THY'nin şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484’e ulaştı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
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