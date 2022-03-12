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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 13 Mart tarihli uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı
Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 13 Mart tarihli uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 13 Mart 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuşların kısıtlaması... 12.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-12T20:07+0300
2022-03-12T20:07+0300
türkiye
sabiha gökçen havalimanı
kar yağışı
uçuş
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İstanbul’u etkisi kar yağışı nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Mart’tan itibaren İstanbul havalimanlarındaki uçuş iptalleri 13 Mart'ta devam ediyor.Kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü 05.50 ile 14.59 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda benzer şekilde kısıtlamaya gidildi.Uçuşlar yüzde 30 oranında azaltıldıMeteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13 Mart 2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220311/meteorolojiden-istanbul-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-1054655255.html
türkiye
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sabiha gökçen havalimanı, kar yağışı, uçuş

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 13 Mart tarihli uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı

20:07 12.03.2022
© AASabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
© AA
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 13 Mart 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuşların kısıtlaması kararı alındı.
İstanbul’u etkisi kar yağışı nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Mart’tan itibaren İstanbul havalimanlarındaki uçuş iptalleri 13 Mart'ta devam ediyor.
Kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü 05.50 ile 14.59 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda benzer şekilde kısıtlamaya gidildi.

Uçuşlar yüzde 30 oranında azaltıldı

Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13 Mart 2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
İstanbul - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
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