https://tr.sputniknews.com/20220312/sabiha-gokcen-havalimanindaki-13-mart-tarihli-ucuslarda-yuzde-30-azaltma-karari-1054667889.html

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 13 Mart tarihli uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki 13 Mart tarihli uçuşlarda yüzde 30 azaltma kararı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 13 Mart 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuşların kısıtlaması... 12.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-12T20:07+0300

2022-03-12T20:07+0300

2022-03-12T20:07+0300

türkiye

sabiha gökçen havalimanı

kar yağışı

uçuş

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İstanbul’u etkisi kar yağışı nedeniyle hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor. Bu kapsamda 10 Mart’tan itibaren İstanbul havalimanlarındaki uçuş iptalleri 13 Mart'ta devam ediyor.Kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü 05.50 ile 14.59 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda benzer şekilde kısıtlamaya gidildi.Uçuşlar yüzde 30 oranında azaltıldıMeteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, “Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13 Mart 2022 tarihinde 05.50 ile 14.59 saatleri arasında yüzde 30 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220311/meteorolojiden-istanbul-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-1054655255.html

türkiye

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