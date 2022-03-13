Çavuşoğlu: (Mariupol’de) caminin bombalandığı iddialarını imamı doğrulamadı, camide şu an hasar yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ortaya atılan, Rusya'nın Mariupol'de bir camiyi vurduğu iddiasına yönelik sorulan soruyu cevapladı. Çavuşoğlu "Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi. Fakat camide şu an herhangi bir hasar yok. Ruslar bu bölgede kaç vatandaşımız olduğunu sordu, biz de bilgi verdik" dedi.Söz konusu asılsız iddialar, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko da dahil olmak üzere pek çok yetkili tarafından dolaşıma sokuldu.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın ortaya attığı ‘Mariupol’de cami bombalandığı’ yönündeki iddiaları yalanladı. Çavuşoğlu “Camiye çok uzak olmayan, çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi. Camide şu an herhangi bir hasar yok. Ruslar bu bölgede kaç vatandaşımız olduğunu sordu, biz de bilgi verdik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ortaya atılan, Rusya'nın Mariupol'de bir camiyi vurduğu iddiasına yönelik sorulan soruyu cevapladı. Çavuşoğlu "Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi. Fakat camide şu an herhangi bir hasar yok. Ruslar bu bölgede kaç vatandaşımız olduğunu sordu, biz de bilgi verdik" dedi.
Söz konusu asılsız iddialar, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko da dahil olmak üzere pek çok yetkili tarafından dolaşıma sokuldu.