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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220313/cavusoglu-bombalandigina-dair-haberi-caminin-imami-dogrulamadi-camide-su-an-hasar-yok-1054680580.html
Çavuşoğlu: (Mariupol’de) caminin bombalandığı iddialarını imamı doğrulamadı, camide şu an hasar yok
Çavuşoğlu: (Mariupol’de) caminin bombalandığı iddialarını imamı doğrulamadı, camide şu an hasar yok
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın ortaya attığı ‘Mariupol’de cami bombalandığı’ yönündeki iddiaları yalanladı. Çavuşoğlu... 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T13:32+0300
2022-03-13T13:53+0300
mevlüt çavuşoğlu
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
türkiye
iddia
yalan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ortaya atılan, Rusya'nın Mariupol'de bir camiyi vurduğu iddiasına yönelik sorulan soruyu cevapladı. Çavuşoğlu "Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi. Fakat camide şu an herhangi bir hasar yok. Ruslar bu bölgede kaç vatandaşımız olduğunu sordu, biz de bilgi verdik" dedi.Söz konusu asılsız iddialar, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko da dahil olmak üzere pek çok yetkili tarafından dolaşıma sokuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220228/sosyal-medyada-ukrayna-dezenformasyonu-iste-yayinlanan-yalan-haberler-1054307959.html
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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, türkiye, iddia, yalan

Çavuşoğlu: (Mariupol’de) caminin bombalandığı iddialarını imamı doğrulamadı, camide şu an hasar yok

13:32 13.03.2022 (güncellendi: 13:53 13.03.2022)
© SputnikDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
© Sputnik
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Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın ortaya attığı ‘Mariupol’de cami bombalandığı’ yönündeki iddiaları yalanladı. Çavuşoğlu “Camiye çok uzak olmayan, çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi. Camide şu an herhangi bir hasar yok. Ruslar bu bölgede kaç vatandaşımız olduğunu sordu, biz de bilgi verdik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ortaya atılan, Rusya'nın Mariupol'de bir camiyi vurduğu iddiasına yönelik sorulan soruyu cevapladı. Çavuşoğlu "Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı. Daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Camiye çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi. Fakat camide şu an herhangi bir hasar yok. Ruslar bu bölgede kaç vatandaşımız olduğunu sordu, biz de bilgi verdik" dedi.
Söz konusu asılsız iddialar, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko da dahil olmak üzere pek çok yetkili tarafından dolaşıma sokuldu.
© FotoğrafUkrayna Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu asılsız iddiası
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu asılsız iddiası - Sputnik Türkiye
1/2
© Fotoğraf
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu asılsız iddiası
© DHAMariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko'nun söz konusu asılsız iddiası
Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko'nun söz konusu asılsız iddiası - Sputnik Türkiye
2/2
© DHA
Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko'nun söz konusu asılsız iddiası
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© Fotoğraf
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu asılsız iddiası
2/2
© DHA
Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko'nun söz konusu asılsız iddiası
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