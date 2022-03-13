https://tr.sputniknews.com/20220313/hava-sartlari-balik-tezgahlarini-vurdu-istavrit-ve-hamsi-60-liraya-firladi-1054673090.html

Hava şartları balık tezgahlarını vurdu: İstavrit ve hamsi 60 liraya fırladı

Hava şartları balık tezgahlarını vurdu: İstavrit ve hamsi 60 liraya fırladı

Marmara Denizi’nde poyrazın avlanmaya engel olması sonrası hamsi, istavrit ve levrek ve çupra fiyatlarında artış yaşandı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-13T01:02+0300

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dünya

marmara denizi

hamsi

çinekop

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Marmara Denizi'nde poyrazın avlanmayı güçleştirmesi hamsi, çinekop, istavrit ve sarıkanat fiyatlarında artışa neden oldu.Tekirdağ'da daha önce tezgahlarda kilogramı 90 liradan satılan levrek 100, 50 liradan satılan hamsi 60, 30-40 liradan satılan istavrit 60, 80-90 liradan satılan çupra ise 100 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyraz nedeniyle balıkçıların 6 gündür avlanamadığını söyledi.Büyük teknelerin balık azlığı nedeniyle av yasağından önce paydos ettiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Olumsuz hava koşulları küçük tekne balıkçılarını etkiliyor. Poyraz bir haftadır etkili oluyor. Küçük tekne balıkçıları mecburen kıyıda bekliyor. Balıkçılar denize açılamayınca fiyatlarda artış oluyor. Havalar düzelince yeniden avlanmaya başlayınca fiyatlarda değişiklik olmasını bekliyoruz" dedi.Balıkçı Hasan Erol da bu yıl balıkçılar için sezonun durgun geçtiğini belirterek, "Havaların soğuması, poyraz ve denize açılan teknelerin az olması fiyatları etkiliyor. Mecburen maliyetler artıyor. Maliyetler artınca durum tezgahlara yansıyor. İnşallah havaların düzelmesiyle balık artarsa fiyatlarda bir düşüş olur" diye konuştu.

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marmara denizi, hamsi, çinekop