https://tr.sputniknews.com/20220313/unkapani-koprusu-tek-yonlu-trafige-kapatildi-1054679878.html
Unkapanı Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı
Unkapanı Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında yeniden açılma yaşandı. Köprü Taksim yönüne trafiğe kapatıldı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T12:29+0300
2022-03-13T12:29+0300
2022-03-13T12:29+0300
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unkapanı, atatürk (unkapanı) köprüsü
Unkapanı Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında yeniden açılma yaşandı. Köprü Taksim yönüne trafiğe kapatıldı.