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Unkapanı Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı
Unkapanı Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında yeniden açılma yaşandı. Köprü Taksim yönüne trafiğe kapatıldı. 13.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-13T12:29+0300
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unkapanı, atatürk (unkapanı) köprüsü

Unkapanı Köprüsü tek yönlü trafiğe kapatıldı

12:29 13.03.2022
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İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında yeniden açılma yaşandı. Köprü Taksim yönüne trafiğe kapatıldı.
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