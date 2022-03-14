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Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da ekmeğe zam geldiğini açıkladı. Gelen zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:53+0300
2022-03-14T13:53+0300
ekonomi
ekmek
zam
ankara
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 200 gram ekmek fiyatının 2,25 liradan 2,75 liraya yükseltildiğini belirterek, "Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz" dedi.Balcı, yaptığı açıklamada Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi.Türkiye'de 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğine işaret eden Balcı, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Güncel ekmek fi̇yatlarıYeni tarifeyle birlikte Ankara'da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağı açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/bursada-ekmege-zam-destek-olmasa-4-liradan-satmak-zorunda-kaliriz-1054083580.html
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ekmek, zam, ankara, abb, mansur yavaş

Ankara'da ekmeğe zam

13:53 14.03.2022
© İHAAntalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© İHA
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da ekmeğe zam geldiğini açıkladı. Gelen zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruş oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 200 gram ekmek fiyatının 2,25 liradan 2,75 liraya yükseltildiğini belirterek, "Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz" dedi.
Balcı, yaptığı açıklamada Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi.
Türkiye'de 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğine işaret eden Balcı, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.
Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, yarından itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi. Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz."

Güncel ekmek fi̇yatları

Yeni tarifeyle birlikte Ankara'da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağı açıklandı.
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