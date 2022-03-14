https://tr.sputniknews.com/20220314/ankarada-ekmege-zam-1054701768.html

Ankara'da ekmeğe zam

Ankara'da ekmeğe zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da ekmeğe zam geldiğini açıkladı. Gelen zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T13:53+0300

2022-03-14T13:53+0300

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ekonomi

ekmek

zam

ankara

abb

mansur yavaş

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da 200 gram ekmek fiyatının 2,25 liradan 2,75 liraya yükseltildiğini belirterek, "Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz" dedi.Balcı, yaptığı açıklamada Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 lira olduğunu söyledi.Türkiye'de 200 gram ekmeğin fiyatının azami 3 liraya karşılık geldiğine işaret eden Balcı, bunun bölgesel olarak değişebildiğini bildirdi.Balcı, Ankara'da ekmeğe zam yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Güncel ekmek fi̇yatlarıYeni tarifeyle birlikte Ankara'da 400 gram Ata ekmeğinin 5,5 liradan, 200 gram kepek ve tam buğday ekmeğinin 5 liradan satılacağı açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220221/bursada-ekmege-zam-destek-olmasa-4-liradan-satmak-zorunda-kaliriz-1054083580.html

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ekmek, zam, ankara, abb, mansur yavaş