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Çin, ABD'yi Tayvan'a silah satmaya son vermeye çağırdı
Çin, ABD'yi Tayvan'a silah satmaya son vermeye çağırdı
Çin, ABD'nin askeri haberleşme sistemini Tayvan'a satmasına tepki gösterdi. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T20:45+0300
2022-03-14T20:45+0300
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin kabul ettiği 2022 Konsolide Bütçe Yasası'nda Tayvan'a 250 milyon dolara Arazi Bilgi İletişim Sistemi (FICS) satışına onay verilmesinin, 'tek Çin' ilkesine ve ABD ile Çin arasında diplomatik ilişkileri kuran Üç Ortak Bildiri'nin hükümlerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.Çin'in iç işlerine açık müdahale niteliğindeki satışın, ABD-Çin ilişkilerine olduğu kadar Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara da zarar vereceğini savunan Sözcü Cao, "ABD'yi, Tayvan ile askeri ilişkilerini kesmeye ve adaya silah satışını sona erdirmeye çağırıyoruz" dedi.Harita maddesi tartışmaya sebep olduÖte yandan yasada yer alan bir diğer maddede 'yasa kapsamındaki fonların Tayvan'ın sosyal ve ekonomik sistemini yanlış betimleyen haritaların üretilmesi, sipariş edilmesi veya sergilenmesi için kullanılamayacağına' yönelik ifadeler de Çin'in eleştirisine sebep oldu.Cao, ABD'nin Tayvan haritasını öne sürerek siyasi manipülasyon amaçladığını, 'tek Çin' yerine 'iki Çin' veya 'Çin ve Tayvan'ın bulunduğu izlenimini yaratmaya çalıştığını öne sürdü.Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Cao, "Doğru harita bu gerçeği temel almalıdır. ABD'yi, 'Tayvan kartını' oynamanın, ateşle oynamakla eşdeğer olduğu konusunda uyarıyoruz. Bu tavır, yalnızca Tayvan'ı tehlikeli duruma sürüklemekle kalmayacak, ABD tarafı için de katlanılmaz sonuçlara yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220311/tayvan-hukumeti-sozbirligi-etti-ukraynadan-ders-cikardik-ona-gore-hazirlik-yapiyoruz-1054643575.html
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çin, tayvan, abd, asya

Çin, ABD'yi Tayvan'a silah satmaya son vermeye çağırdı

20:45 14.03.2022
© REUTERS / Aly SongABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Aly Song
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Çin, ABD'nin askeri haberleşme sistemini Tayvan'a satmasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD Kongresi'nin kabul ettiği 2022 Konsolide Bütçe Yasası'nda Tayvan'a 250 milyon dolara Arazi Bilgi İletişim Sistemi (FICS) satışına onay verilmesinin, 'tek Çin' ilkesine ve ABD ile Çin arasında diplomatik ilişkileri kuran Üç Ortak Bildiri'nin hükümlerine aykırı olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Çin'in iç işlerine açık müdahale niteliğindeki satışın, ABD-Çin ilişkilerine olduğu kadar Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara da zarar vereceğini savunan Sözcü Cao, "ABD'yi, Tayvan ile askeri ilişkilerini kesmeye ve adaya silah satışını sona erdirmeye çağırıyoruz" dedi.

Harita maddesi tartışmaya sebep oldu

Öte yandan yasada yer alan bir diğer maddede 'yasa kapsamındaki fonların Tayvan'ın sosyal ve ekonomik sistemini yanlış betimleyen haritaların üretilmesi, sipariş edilmesi veya sergilenmesi için kullanılamayacağına' yönelik ifadeler de Çin'in eleştirisine sebep oldu.
Cao, ABD'nin Tayvan haritasını öne sürerek siyasi manipülasyon amaçladığını, 'tek Çin' yerine 'iki Çin' veya 'Çin ve Tayvan'ın bulunduğu izlenimini yaratmaya çalıştığını öne sürdü.
Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Cao, "Doğru harita bu gerçeği temel almalıdır. ABD'yi, 'Tayvan kartını' oynamanın, ateşle oynamakla eşdeğer olduğu konusunda uyarıyoruz. Bu tavır, yalnızca Tayvan'ı tehlikeli duruma sürüklemekle kalmayacak, ABD tarafı için de katlanılmaz sonuçlara yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
Olası Çin saldırısına karşı diken üstündeki Tayvan'da düzenlenen askeri tatbikatlar sırasında Taichung bölgesinde M60 tankları süren askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
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