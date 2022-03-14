https://tr.sputniknews.com/20220314/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054691642.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.80 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.15 liradan başladı. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T09:20+0300
2022-03-14T09:20+0300
2022-03-14T09:20+0300
ekonomi
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dolar/tl
dolar fiyatı beklentisi
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yarım gram altın
gram altın
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Geçtiğimiz hafta 15 lira sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrini sürdürüyor.Bu hafta dolar kuru güne 14.80 seviyesinde başladı. Euro ise 16.15 TL'de yer alıyor.Euro/dolar paritesi de 1.0907'den alıcı buluyor. Dolar endeksi ise 99.2 seviyesinde bulunuyor.Gram altın ne kadar?Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 939 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 1.536 lira, Cumhuriyet altını da 6.128 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 2 bin doların üzerine tırmanmasının ardından bu hafta 1.975,8 dolardan işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054629986.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.80 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.15 liradan başladı.
Geçtiğimiz hafta 15 lira sınırına kadar yükselen dolar/TL, dalgalı seyrini sürdürüyor.
Bu hafta dolar kuru güne 14.80 seviyesinde başladı. Euro ise 16.15 TL'de yer alıyor.
Euro/dolar paritesi de 1.0907'den alıcı buluyor. Dolar endeksi ise 99.2 seviyesinde bulunuyor.
Gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 939 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 1.536 lira, Cumhuriyet altını da 6.128 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 2 bin doların üzerine tırmanmasının ardından bu hafta 1.975,8 dolardan işlem görüyor.