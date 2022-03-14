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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220314/donetsk-lideri-pusilin-ukrayna-ordusunun-tocka-u-fuzesiyle-duzenledigi-saldirida-20-sivil-oldu-1054699723.html
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda 20 sivil öldü
Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda 20 sivil öldü
Donetsk lideri Puşilin, Ukrayna ordusu tarafından Donetsk'in merkezine fırlatılan Toçka-U füzesinin havada vurulduğunu ancak buna rağmen çocuklar da dahil 20... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T13:11+0300
2022-03-14T13:27+0300
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
füze
saldırı
toçka-u
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun kent merkezine Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Donetsk'in merkezinde vurulan Ukrayna ordusuna ait Toçka-U füzesinin yasaklı, kaset tipi başlık taşıdığını belirten Puşilin, "Toçka-U füzesini vurmayı başardık ama enkazı bile böyle bir kayba yol açtı. En korkunç olanı da can kayıplarının sivil olması. Eğer füzeyi vurmasaydık, kıyaslanmayacak derecede daha fazla can kaybı verilirdi" dedi.Bu arada Donetsk Sağlık Bakanlığı, olay sonucunda 18 yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.'Ukrayna savaş suçu işledi'Ukrayna ordusunun Donetsk'e Toçka-U füzesi kullanarak saldırmasını savaş suçu olarak niteleyen Donetsk lideri, hayatını kaybedenler nedeniyle yas ilan edeceklerini belirtti.Puşilin, "Kiev rejiminin bu korkunç suçu, elbette savaş suçları kapsamına giriyor. Bu planda askeri altyapıya zarar vermeye yönelik hiçbir girişim görülmedi" diye konuştu. Donetsk lideri, yas kararının hangi tarihte uygulamaya koyulacağına ve kaç gün süreceğine dair bilgi vermedi.Öte yandan Puşilin, saldırının halen Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan eski Donetsk bölgesi topraklarından yapıldığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220313/canli--donetsk-halk-cumhuriyeti-su-ana-kadar-90-yerlesim-yeri-kurtarildi-1054684775.html
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donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, füze, saldırı, toçka-u

Donetsk lideri Puşilin: Ukrayna ordusunun Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda 20 sivil öldü

13:11 14.03.2022 (güncellendi: 13:27 14.03.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girPuşilin: Ukrayna ordusunun Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda 20 sivil öldü
Puşilin: Ukrayna ordusunun Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda 20 sivil öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Sputnik / Максим Блинов
/
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Donetsk lideri Puşilin, Ukrayna ordusu tarafından Donetsk'in merkezine fırlatılan Toçka-U füzesinin havada vurulduğunu ancak buna rağmen çocuklar da dahil 20 kişinin öldüğünü duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun kent merkezine Toçka-U füzesiyle düzenlediği saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Donetsk'in merkezinde vurulan Ukrayna ordusuna ait Toçka-U füzesinin yasaklı, kaset tipi başlık taşıdığını belirten Puşilin, "Toçka-U füzesini vurmayı başardık ama enkazı bile böyle bir kayba yol açtı. En korkunç olanı da can kayıplarının sivil olması. Eğer füzeyi vurmasaydık, kıyaslanmayacak derecede daha fazla can kaybı verilirdi" dedi.
Bu arada Donetsk Sağlık Bakanlığı, olay sonucunda 18 yaralının hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

'Ukrayna savaş suçu işledi'

Ukrayna ordusunun Donetsk'e Toçka-U füzesi kullanarak saldırmasını savaş suçu olarak niteleyen Donetsk lideri, hayatını kaybedenler nedeniyle yas ilan edeceklerini belirtti.

Puşilin, "Kiev rejiminin bu korkunç suçu, elbette savaş suçları kapsamına giriyor. Bu planda askeri altyapıya zarar vermeye yönelik hiçbir girişim görülmedi" diye konuştu. Donetsk lideri, yas kararının hangi tarihte uygulamaya koyulacağına ve kaç gün süreceğine dair bilgi vermedi.
Öte yandan Puşilin, saldırının halen Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan eski Donetsk bölgesi topraklarından yapıldığını kaydetti.
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