https://tr.sputniknews.com/20220314/emeklilik-kararindan-vazgecen-tom-brady-nfle-geri-dondu-1054698994.html

Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü

Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, emeklilik kararından vazgeçerek yeniden lige döneceğini duyurdu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T12:54+0300

2022-03-14T12:54+0300

2022-03-14T12:54+0300

spor

tom brady

nfl

ulusal amerikan futbol ligi (nfl)

emekli

iptal

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102708/31/1027083102_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_2f5fd11e894b4c39027d17b91a34bc5e.jpg

22 yıllık başarılı kariyerinin ardından Ocak ayında emekliye ayrılan Brady, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki aylık emeklilik döneminde, yerimin tribünler değil, saha içi olduğunu fark ettim. Emeklilik için zaman var ama şimdi değil. Takım arkadaşlarımı ve kararımı destekleyen ailemi seviyorum. Onlar, bu oyuna dönmemi sağladı. 23. sezonum için Tampa'da bulunuyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var" ifadelerini kullandı.44 yaşındaki Brady, emekliye ayrıldığı Tampa Bay Buccaneers formasıyla kariyerini sürdürecek.Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.

https://tr.sputniknews.com/20220129/tom-brady-22-yillik-nfl-kariyerine-son-verdi-1053271447.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tom brady, nfl, ulusal amerikan futbol ligi (nfl), emekli, iptal, twitter