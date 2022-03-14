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Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü
Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü
Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, emeklilik kararından vazgeçerek yeniden lige döneceğini duyurdu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T12:54+0300
2022-03-14T12:54+0300
spor
tom brady
nfl
ulusal amerikan futbol ligi (nfl)
emekli
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22 yıllık başarılı kariyerinin ardından Ocak ayında emekliye ayrılan Brady, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki aylık emeklilik döneminde, yerimin tribünler değil, saha içi olduğunu fark ettim. Emeklilik için zaman var ama şimdi değil. Takım arkadaşlarımı ve kararımı destekleyen ailemi seviyorum. Onlar, bu oyuna dönmemi sağladı. 23. sezonum için Tampa'da bulunuyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var" ifadelerini kullandı.44 yaşındaki Brady, emekliye ayrıldığı Tampa Bay Buccaneers formasıyla kariyerini sürdürecek.Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.
https://tr.sputniknews.com/20220129/tom-brady-22-yillik-nfl-kariyerine-son-verdi-1053271447.html
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tom brady, nfl, ulusal amerikan futbol ligi (nfl), emekli, iptal, twitter

Emeklilik kararından vazgeçen Tom Brady, NFL'e geri döndü

12:54 14.03.2022
© REUTERS / Adrees LatifSuper Bowl
Super Bowl - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Adrees Latif
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Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, emeklilik kararından vazgeçerek yeniden lige döneceğini duyurdu.
22 yıllık başarılı kariyerinin ardından Ocak ayında emekliye ayrılan Brady, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki aylık emeklilik döneminde, yerimin tribünler değil, saha içi olduğunu fark ettim. Emeklilik için zaman var ama şimdi değil. Takım arkadaşlarımı ve kararımı destekleyen ailemi seviyorum. Onlar, bu oyuna dönmemi sağladı. 23. sezonum için Tampa'da bulunuyorum. Henüz tamamlanmamış bir işimiz var" ifadelerini kullandı.
44 yaşındaki Brady, emekliye ayrıldığı Tampa Bay Buccaneers formasıyla kariyerini sürdürecek.
Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000'de başlayan Brady, 2020'de Tampa Bay Buccaneers'a imza atmıştı.
NFL'de 15 kez all-star seçilen ABD'li sporcu, 7 Super Bowl şampiyonluğu yaşamıştı. Brady, 3 kez NFL normal sezonunda, 5 defa da Super Bowl'da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanmıştı.
Brady, NFL'de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl'da en çok MVP seçilen oyuncu unvanlarını elinde bulunduruyor.
Tom Brady- Super Bowl - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
SPOR
Tom Brady 22 yıllık NFL kariyerine son verdi
29 Ocak, 23:49
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