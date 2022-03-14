https://tr.sputniknews.com/20220314/hirvatistan-zagrebe-dusen-ihada-40-kg-patlayici-vardi-1054707600.html

Hırvatistan: Zagreb'e düşen İHA'da 40 kg patlayıcı vardı

Hırvatistan: Zagreb'e düşen İHA'da 40 kg patlayıcı vardı

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, geçen hafta Zagreb'e düşen İHA'nın üzerinde 40 kg'lık patlayıcı olduğunu duyurdu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T16:47+0300

2022-03-14T16:47+0300

2022-03-14T16:47+0300

dünya

hırvatistan

insansız hava aracı (iha)

patlayıcı

bomba

zagreb

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Hırvatistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Zelko Zivanovic, başkent Zagreb'e geçen hafta düşen insansız hava aracının 40 kg'lık bir bomba taşıdığını belirtti.Zivanovic, "Dün hava aracının enkazını çıkardık ve yeni bilgiler elde ettik. Tüm ayrıntılarını bilmediğimiz bir hava bombasının parçaları bulundu, ancak elimizdeki verilere göre, 120 kg ağırlığında Sovyet yapımı bir bomba (İHA) söz konusu. Bunun 40 kg'ı patlayıcıdan oluşuyor" dedi.Zagreb yakınlarında 10 Mart akşamı düşen hava aracı ile ilgili açıklama yapan Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, enkazda Sovyet Rusya yapımı patlayıcı madde kalıntılarının bulunduğunu belirtmişti. İHA'nın Ukrayna'dan havalanan Sovyet yapımı bir Tu-141 Strij olduğu açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220311/hirvatistanda-tanimlanamayan-bir-cismin-dusmesinin-ardindan-patlama-1054632973.html

hırvatistan

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hırvatistan, insansız hava aracı (iha), patlayıcı, bomba, zagreb