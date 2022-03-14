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Hırvatistan: Zagreb'e düşen İHA'da 40 kg patlayıcı vardı
Hırvatistan: Zagreb'e düşen İHA'da 40 kg patlayıcı vardı
Hırvatistan Savunma Bakanlığı, geçen hafta Zagreb'e düşen İHA'nın üzerinde 40 kg'lık patlayıcı olduğunu duyurdu. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T16:47+0300
2022-03-14T16:47+0300
dünya
hırvatistan
insansız hava aracı (iha)
patlayıcı
bomba
zagreb
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Hırvatistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Zelko Zivanovic, başkent Zagreb'e geçen hafta düşen insansız hava aracının 40 kg'lık bir bomba taşıdığını belirtti.Zivanovic, "Dün hava aracının enkazını çıkardık ve yeni bilgiler elde ettik. Tüm ayrıntılarını bilmediğimiz bir hava bombasının parçaları bulundu, ancak elimizdeki verilere göre, 120 kg ağırlığında Sovyet yapımı bir bomba (İHA) söz konusu. Bunun 40 kg'ı patlayıcıdan oluşuyor" dedi.Zagreb yakınlarında 10 Mart akşamı düşen hava aracı ile ilgili açıklama yapan Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, enkazda Sovyet Rusya yapımı patlayıcı madde kalıntılarının bulunduğunu belirtmişti. İHA'nın Ukrayna'dan havalanan Sovyet yapımı bir Tu-141 Strij olduğu açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220311/hirvatistanda-tanimlanamayan-bir-cismin-dusmesinin-ardindan-patlama-1054632973.html
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hırvatistan, insansız hava aracı (iha), patlayıcı, bomba, zagreb

Hırvatistan: Zagreb'e düşen İHA'da 40 kg patlayıcı vardı

16:47 14.03.2022
© REUTERSHırvatistan'da düşen insansız hava aracı
Hırvatistan'da düşen insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© REUTERS
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Hırvatistan Savunma Bakanlığı, geçen hafta Zagreb'e düşen İHA'nın üzerinde 40 kg'lık patlayıcı olduğunu duyurdu.
Hırvatistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Zelko Zivanovic, başkent Zagreb'e geçen hafta düşen insansız hava aracının 40 kg'lık bir bomba taşıdığını belirtti.
Zivanovic, "Dün hava aracının enkazını çıkardık ve yeni bilgiler elde ettik. Tüm ayrıntılarını bilmediğimiz bir hava bombasının parçaları bulundu, ancak elimizdeki verilere göre, 120 kg ağırlığında Sovyet yapımı bir bomba (İHA) söz konusu. Bunun 40 kg'ı patlayıcıdan oluşuyor" dedi.
Zagreb yakınlarında 10 Mart akşamı düşen hava aracı ile ilgili açıklama yapan Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, enkazda Sovyet Rusya yapımı patlayıcı madde kalıntılarının bulunduğunu belirtmişti. İHA'nın Ukrayna'dan havalanan Sovyet yapımı bir Tu-141 Strij olduğu açıklanmıştı.
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