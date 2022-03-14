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https://tr.sputniknews.com/20220314/irakta-erbil-saldirisini-arastirmak-uzere-sorusturma-ekibi-olusturulacak-1054714227.html
Irak'ta Erbil saldırısını araştırmak üzere 'soruşturma ekibi' oluşturulacak
Irak'ta Erbil saldırısını araştırmak üzere 'soruşturma ekibi' oluşturulacak
Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Erbil'e yönelik füze saldırısını araştırmak üzere özel... 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T19:59+0300
2022-03-14T19:59+0300
dünya
erbil
saldırı
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KDP lideri Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gelen Irak Başbakanı Kazımi ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.Barzani, paylaşımında Başbakan Kazımi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Irak ve Kürdistan'ın karşı karşıya olduğu bir dizi konuyu görüştük ve özellikle Erbil'e yönelik son saldırıya odaklandık. Başbakan ve ben, olayın gerçeklerini araştırmak için özel bir soruşturma ekibi oluşturmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.Kazımi, Erbil ziyareti kapsamında, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir araya gelmişti.Irak Başbakanı, Erbil'e yönelik füze saldırılarında zarar gören bölgeleri de ziyaret etmişti.Ne olmuştu?IKBY Anti-Terör Birimi, dün Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla Erbil'e yönelik saldırıyı üstlenmişti. Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220313/erbildeki-abd-konsolosluguna-fuze-saldirisi-duzenlendi-1054673515.html
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erbil, saldırı

Irak'ta Erbil saldırısını araştırmak üzere 'soruşturma ekibi' oluşturulacak

19:59 14.03.2022
© FotoğrafErbil'deki ABD Konsolosluğu'na füzeli saldırı
Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füzeli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
© Fotoğraf
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Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Erbil'e yönelik füze saldırısını araştırmak üzere özel soruşturma ekibi kuracaklarını açıkladı.
KDP lideri Barzani, resmi temaslarda bulunmak üzere Erbil'e gelen Irak Başbakanı Kazımi ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Barzani, paylaşımında Başbakan Kazımi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Irak ve Kürdistan'ın karşı karşıya olduğu bir dizi konuyu görüştük ve özellikle Erbil'e yönelik son saldırıya odaklandık. Başbakan ve ben, olayın gerçeklerini araştırmak için özel bir soruşturma ekibi oluşturmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.
Kazımi, Erbil ziyareti kapsamında, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir araya gelmişti.
Irak Başbakanı, Erbil'e yönelik füze saldırılarında zarar gören bölgeleri de ziyaret etmişti.
Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füzeli saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2022
DÜNYA
Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na füzeli saldırı
Dün, 02:22

Ne olmuştu?

IKBY Anti-Terör Birimi, dün Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu.
Anti-Terör Birimi, saldırıya ilişkin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Başkent Erbil, Kürdistan Bölgesi ve Irak dışından balistik füzelerle saldırıya uğradı." ifadelerini kullanmıştı.
Saldırının "doğudan yönlendirildiği" kaydedilen açıklamada, olayın 13 Mart saat 01.00'de gerçekleştiği ve 12 balistik füzenin Erbil'deki ABD Konsolosluğu yönündeki bir mahalleyi hedef aldığı belirtilmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamayla Erbil'e yönelik saldırıyı üstlenmişti. Açıklamada, İsrail'in son dönemde bölgede düzenlediği saldırılara işaret edilerek, "İsrail'e ait bir merkezin Devrim Muhafızlarına ait füzelerle vurulduğu" kaydedilmişti.
IKBY ise İran'ın saldırılarını tekrarladığını, uluslararası toplumun sessiz kalmasının da bu saldırıların önünü açacağını bildirmişti.
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